Ατσάλινος ΠΑΟΚ, μπλοκαρισμένος Ολυμπιακός

Μπλόκαρε τον Ολυμπιακό και έφυγε αλύγιστος απ’ το Φάληρο ο ΠΑΟΚ! Τα προβλήματα του τελευταίου διαστήματος, αλλά και εκείνο του Ζίβκοβιτς στο… παρά πέντε δεν γονάτισαν τον «δικέφαλο του Βορρά» που ήρθε 0-0 με τους «ερυθρόλευκους» στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχοντας και κάποιες μεγάλες φάσεις για το «διπλό» όταν πέρασαν τα βαριά χαρτιά του.

Παιχνίδι τακτικής έγινε για 65 λεπτά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζονται βραχυκυκλωμένοι δημιουργικά σε μεγάλο διάστημα, ενώ δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους έκατσαν για να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ τους, έχοντας αρκετούς άσους του σε κακό βράδυ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Πιρόλα και Ρέτσο στα στόπερ, ενώ Ροντινέι και Μπρούνο στα μπακ. Γκαρθία και Έσε στα χαφ, με τον Τσικίνιο μπροστά, Ζέλσον και Νασιμέντο στα «φτερά», με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου. Με τον Τσιφτσή στο τέρμα, Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης στα στόπερ, Σάντσες και Μπάμπα στα μπακ, με τους Οζντόεφ και Ζαφείρη στα χαφ, έχοντας την τριάδα Ιβάνουτσετς (αριστερά), Μπιάνκο (αντί του Ζίβκοβιτς που ένιωσε ενοχλήσεις) και Χατσίδη (δεξιά) μεσοεπιθετικά, με τον Γερεμέγεφ στην κορυφή.

Το ματς

Το δυνατό ξεκίνημα των γηπεδούχων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πιθανότερο σενάριο. Αυτός που είχε την πρώτη καλή στιγμή ήταν όμως ο ΠΑΟΚ, με τον Χατσίδη να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά και τον Οζντόεφ να έχει άστοχη κεφαλιά.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να γίνεται πιεστικός και στο 5’ ήρθε η πρώτη του τελική, με τον Ζέλσον να γεμίζει και τον Νασιμέντο να κάνει υπό πίεση την προβολή, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία. Οι Πειραιώτες έκαναν ως συνήθως πολύ ψηλά το πρέσινγκ, αλλά οι επιθέσεις που έβγαζε κλέβοντας την μπάλα ήταν με δύσκολες συνθήκες. Όπως στο 17’, με τον Τσικίνιο να μην εκτελεί, ούτε να κάνει καλό κοντρόλ μέσα στην περιοχή έπειτα από κόντρα των «ερυθρόλευκων».

Στο 26’ ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του μεγάλη φάση, με τον Μπρούνο να σεντράρει από τα αριστερά και τον Τσικίνιο να κάνει σκαστή κεφαλιά λίγο δίπλα από την εστία του Τσιφτσή.

Δύο λεπτά μετά ο Γερεμέγεφ αστόχησε από θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Σάντσες (που του έκανε το γύρισμα) φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος. Οπότε λογικά θα ακυρωνόταν πιθανό γκολ.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει κάτι στο 36’, με τον Ζέλσον να κάνει σέντρα από τα δεξιά, τον Τσικίνιο να μην πιάνει καλά την κεφαλιά, με τον Νασιμέντο να κάνει τσαφ στη συνέχεια από πλεονεκτική θέση. Κάποια αξιόλογη φάση δεν υπήρξε μέχρι την ανάπαυλα.

Τα πρώτα δέκα λεπτά στο β’ μέρος κύλησαν δίχως να γίνει ούτε υποψία φάσης. Στο 55’ έγινε κάτι τέτοιο, με τον Μπάμπα να βγαίνει από τα αριστερά, να κάνει σέντρα και τον Μπρούνο να διώχνει, προτού απειλήσει κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ.

Το πλάνο του Λουτσέσκου λειτουργούσε καλά και ο Ολυμπιακός βρήκε την πρώτη του στιγμή στο β’ μέρος στο 56’, όταν και ο Μπρούνο γύρισε για τον Ελ Κααμπί, με τον Κεντζιόρα να διώχνει σωτήρια. Ο Μαροκινός είχε κεφαλιά στο 63’, με τον Τσιφτσή όμως να μην ανησυχεί.

Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο οι δύο προπονητές έβαλαν νέα πρόσωπα στο ματς και το παιχνίδι έγινε πιο ανοιχτό. Ένα από αυτά ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος με το καλησπέρα παραλίγο να σκοράρει. Ο διεθνής άσος βρέθηκε φάτσα με τον Τζολάκη, πλάσαρε, αλλά ο Πιρόλα έδιωξε σωτήρια σχεδόν πάνω στη γραμμή και ο Ρέτσος απομάκρυνε.

Αμέσως μετά είχε ευκαιρία ο Ολυμπιακός, με τον Ελ Κααμπί να εκτελεί από την πάσα του Ποντένσε, τον Τσιφτσή να διώχνει και στη συνέχεια ο Ταρέμι αστόχησε από δύσκολη γωνία. Το ματς ήταν… ροκ σε εκείνο το σημείο, με τον ΠΑΟΚ να βγάζει αντεπίθεση φαρμάκι, που κατέληξε με σέντρα του Μπάμπα που απομάκρυνε ο Μπρούνο ξανά.

Στο 74’ ο Τάισον έκανε μπαλιά τρύπα, με την οποία παραλίγο να βγάλει τον Κωνσταντέλια φάτσα με τον Τζολάκη, αλλά ο Μπρούνο κάλυψε ωραία και γλίτωσε την ομάδα του. Τρία λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη φάση για το 1-0. Μετά από κακό διώξιμο των φιλοξενούμενων, ο Ταρέμι έπαιξε με τη μία για τον Ελ Κααμπί που εκτέλεσε χαμηλά σχεδόν από το ημικύκλιο της περιοχής, με τον Τσιφτσή να σώζει.

Καλή στιγμή είχε και στο 78’ ο Ολυμπιακός, με τον Ρέτσο να γίνει αποδέκτης της μπάλας μετά από κόρνερ και να αστοχεί με σουτ από τα όρια της περιοχής. Για την επόμενη αξιοσημείωτη στιγμή πρέπει να πάμε στο 90’, όταν ο Ποντένσε συνεργάστηκε καλά με τον Μπρούνο, αλλά ο τελευταίος έκανε πολύ δυνατό γύρισμα που δεν βρήκε συμπαίκτη για να εκτελέσει.

Ο ΠΑΟΚ παραλίγο να κάνει… ματ στο 90’+1’ στον Ολυμπιακό, με τον Ντεσπόντοφ να εκμεταλλεύεται τα φρέσκα του πόδια έναντι του Μπρούνο, τον οποίο έφερε βόλτα, αλλά μετά την πάσα του, κόντραρε η μπάλα και πέρασε εκτός σε κόρνερ. Το οποίο έβγαλαν όπως όπως οι «ερυθρόλευκοι». Οι τελευταίοι είχαν ένα κερδισμένο φάουλ για σέντρα σχεδόν στην εκπνοή, αλλά δεν έφερε κάτι καλό.

MVP: Αν σταθούμε στις καθοριστικές φάσεις, τότε είναι ο Τσιφτσής που κράτησε όρθια τον ΠΑΟΚ με δύο καλές επεμβάσεις στα δύσκολα. Συνολικά ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης, που ήταν… παντού μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως μπροστά από την άμυνα ως… σκούπα.

Σφυρίχτρα: Κάποιο καθοριστικό λάθος δεν εντοπίζεται. Στη φάση του Γερεμέγεφ στο πρώτο μέρος φάνηκε από το replay ότι ήταν εκτεθειμένος ο Σάντσες, αλλά αν ευστοχούσε ο Σουηδός λογικά θα επενέβαινε το VAR. Ο Ισπανός ρέφερι δεν χρεώνεται κάποιο σοβαρό λάθος, αλλά (κυρίως στο πρώτο μέρος) ήταν εκνευριστικός ο τρόπος που σφύριζε και παράλληλα είχε λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο – Γκαρθία (70’ Μουζακίτης), Έσε (81’ Σιπιόνι) - Μαρτίνς, Τσικίνιο (65’ Ποντένσε), Νασιμέντο (65’ Ταρέμι) - Ελ Κααμπί

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γιαζίτσι

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Ζαφείρης (81’ Καμαρά), Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ) - Χατσίδης (81’ Ντεσπόντοφ), Μπιάνκο (65’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (65’ Τάισον) - Γερεμέγεφ

Στον πάγκο έμειναν: Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Μύθου

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία), AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)

