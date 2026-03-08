Τεσσάρα στον Λεβαδειακό, τετράδα και τώρα… Μπέτις για τον Παναθηναϊκό

Επιβλητικός και ουσιαστικός ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά, επικράτησε 4-1 του Λεβαδειακού για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, φτάνοντας τους 45 βαθμούς και εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την 4η θέση στην κανονική διάρκεια και την παρουσία του στα playoffs των θέσεων 1-4!

Η ομάδα του Μπενίτεθ ήταν αποτελεσματική στις ευκαιρίες που δημιούργησε και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός βρήκε το πρώτο του γκολ από στημένη φάση, με τον Λεβαδειακό να πληρώνει ξανά την αδυναμία του στις στατικές φάσεις.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του το πρωτάθλημα και στρέφει το βλέμμα στο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 19:45) για τη φάση των «16» του Europa League, ενώ ο Λεβαδειακός έμεινε στους 39 βαθμούς και θα συνεχίσει την προσπάθειά του για ευρωπαϊκή παρουσία του χρόνου στα playoffs 5-8, όπου οι βαθμοί θα διαιρεθούν δια δύο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Νίκος Παπαδόπουλος επανέφερε το 4-2-3-1 και ξεκίνησε με τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Τσάπρα, Φίλωνα, Μάγκνουσον και Βήχο. Τσόκαϊ με Κωστή το δίδυμο στα χαφ, με τον Παλάσιος στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Πεντρόζο στο αριστερό και τον Μπάλτσι πίσω από τον προωθημένο Όζμπολτ.

Από την άλλη, ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το 3-4-2-1 και τον Λαφόν κάτω από την εστία, με τους Κάτρη, Γεντβάι και Ερνάντεθ να απαρτίζουν την τριάδα στα στόπερ. Καλάμπρια-Κυριακόπουλος στα άκρα, Κοντούρης-Μπακασέτας στον άξονα, ενώ περιφερειακά του Τετέι κινούνταν οι Ταμπόρδα και Ζαρουρί.

Το ματς:

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δραστήρια στο παιχνίδι και στα πρώτα λεπτά είχε την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να χτυπήσει κυρίως από τη δεξιά πλευρά με συνεργασίες των Παλάσιος, Τσάπρα και Μπάλτσι. Οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα και προσπαθούσαν να παίξουν κάθετα, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 9', όταν ο Πεντρόζο πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Κωστή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του ξεκίνησε πιο νωχελικά, επιλέγοντας να περιμένει και να ψάξει τις στιγμές του στην κόντρα. Μετά το 25ο λεπτό, ωστόσο, οι «πράσινοι» ανέβασαν την πίεσή τους και έγιναν πιο επιθετικοί στα μαρκαρίσματά τους, πήραν περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα των Βοιωτών.

Στο 33' έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου ο Τετέι με κεφαλιά βρήκε στον Ταμπόρδα, ο οποίος πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Έλληνα φορ, όμως η άμυνα του Λεβαδειακού πρόλαβε να απομακρύνει πριν εκείνος εκτελέσει. Η πίεση του «τριφυλλιού» απέφερε τελικά καρπούς στο 37'. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά από κοντά, ο Λοντίγκιν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση, όμως στην εξέλιξη της φάσης ο Ταμπόρδα γύρισε την μπάλα και ο Ερνάντεθ από κοντά άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κέρδισε και πέναλτι! Ο Τσακαλίδης αρχικά άφησε τη φάση να συνεχιστεί σε διπλό πάτημα των Μάγκνουσον και Τσόκαϊ στον Τετέι, όμως μετά από παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλο πήγε στο μόνιτορ και υπέδειξε την παράβαση. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση στο 45+3', στέλνοντας την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Λοντίγκιν για το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να «τελειώσει» οριστικά την υπόθεση νίκη και το κατάφερε πολύ γρήγορα. Στο 50' οι «πράσινοι» βρήκαν και τρίτο γκολ, όταν μετά από τσαφ του Τσόκαϊ η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή του Λοντίγκιν, ο Τετέι έστρωσε στον Κοντούρη, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-3 με το πρώτο του γκολ με τα «πράσινα».

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 59' έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Λαφόν απέκρουσε με τα πόδια το τελείωμα του Μάγκνουσον από κοντά. Τελικά οι Βοιωτοί μείωσαν στο 61', όταν μετά από σέντρα του Βήχου από τα αριστερά, ο Πεντρόζο πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Γάλλο τερματοφύλακα για το 1-3.

Ο Μπενίτεθ, βλέποντας τον Λεβαδειακό να έχει αναθαρρήσει, προχώρησε σε τρεις αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Πελίστρι, Αντίνο και Σισοσκό, οι οποίοι είχαν άμεσο αντίκτυπο στο ματς. Στο 71', ο Παναθηναϊκός έβγαλε εξαιρετική αντεπίθεση από τα δεξιά, με τον Καλάμπρια να παίζει κάθετα στον Πελίστρι, εκείνος να σεντράρει ιδανικά και τον Κυριακόπουλο να εκτελεί στην κίνηση για το 1-4.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τον Ισπανό τεχνικό να προχωρά σε αρκετές αλλαγές για φρεσκάρισμα και ξεκούραση ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα με τη Μπέτις. Ο Τετέι αποχώρησε στο 75' μέσα σε αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ στο 84' ο Τσέριν πέρασε στο ματς παίρνοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Μπακασέτα. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι, με τους περίπου 3.000 φίλους του «τριφυλλιού» να δίνουν τον τόνο στις εξέδρες και τον Παναθηναϊκό να φεύγει με μια εμφατική νίκη-δήλωση από τη Λιβαδειά.

MVP: Ο Κυριακόπουλος ήταν από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας μια πολύ γεμάτη εμφάνιση. Ο Έλληνας μπακ σκόραρε σε κομβικό σημείο, διαμορφώνοντας το 1-4 την ώρα που ο Λεβαδειακός είχε μειώσει και έδειχνε διάθεση να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Παράλληλα, ήταν εξαιρετικός και στα ανασταλτικά του καθήκοντα, περιορίζοντας σημαντικά τη δράση των Τσάπρα και Παλάσιος, που επιχειρούσαν να δημιουργήσουν από τη δική του πλευρά.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τσακαλίδης χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR (Παπαδόπουλος) στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά ο διαιτητής υπέδειξε επιθετικό φάουλ του Τετέι, όμως μετά τον έλεγχο της φάσης στο μόνιτορ άλλαξε την απόφασή του.

Oι ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (86' Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος Τσόκαϊ (86' Νίκας), Κωστή (65' Λαμαράνα), Παλάσιος, Μπάλτσι (75' Συμελίδης), Πεντρόζο, Όζμπολτ (75' Λαγιούς).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (66' Σισοκό), Μπακασέτας (84' Τσέριν), Ταμπόρδα (66' Πελίστρι), Ζαρουρί (66' Αντίνο), Τετέι (75' Σβιντέρσκι).



