Αδιανόητη εξέλιξη στο Ιβανώφειο. Μετά από ένα απίθανο παιχνίδι, ο Ηρακλής υποχρέωσε σε κάζο τον Παναθηναϊκό, καθώς τον νίκησε 76-74 για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας από το -21!

Οι «πράσινοι» κυριαρχούσαν μέχρι τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν και έφτασε να προηγείται 29-50, δείχνοντας να «καθαρίζει» το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν σταδιακά, έκαναν το ματς ντέρμπι, και τελικά το πήραν με buzzer beater του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις που πανηγυρίστηκε έξαλλα.

Αυτή ήταν η τρίτη ήττα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα από άλλη ομάδα εκτός Ολυμπιακού, μετά από αυτές από τον Άρη Betsson και τον Κολοσσό Ρόδου. To «τριφύλλι» έπεσε στο 15-4 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL, λίγες μέρες πριν δώσει πολύ κρίσιμο ματς με τη Ζάλγκιρις για τη Euroleague (12/03, 22:00).

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, Έντλερ-Ντέιβις, που έβαλε 20 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ. 17 πόντους μέτρησε ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, ενώ εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Από πλευράς Παναθηναϊκού, διασώθηκαν ο Κέντρικ Ναν που είχε 21 πόντους και ο Τι Τζέι Σορτς που μέτρησε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους «πράσινους», δεν αγωνίστηκαν οι Κένεθ Φαρίντ, Τζέντι Όσμαν (λόγω ξένων), ο Κώστας Σλούκας (προφυλάχθηκε λόγω τενοντίτιδας στο αριστερό γόνατο), ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή) και οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις (δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο ρόστερ).

Στην επόμενη (21η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (15/03, 16:00), ενώ ο Ηρακλής θα επισκεφτεί τον Κολοσσό στη Ρόδο (15/03, 12:45).

Το ματς

Τα πρώτα καλάθια του ματς ήρθαν από τους Γουέρ και Ναν (2-2), με τον Ηρακλή να ξεκινάει καλά σε άμυνα και επίθεση, φτάνοντας στο 6-3 με τον Φάντερμπερκ. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με γρήγορους πόντους των Ναν και Σορτς (6-7), πριν ο Χέιζ-Ντέιβις ευστοχήσει σε χουκ για το 8-11. Ο Έντλερ-Ντέιβις ισοφάρισε με τρίποντο (11-11), πριν ο Ναν βάλει δύο βολές για το 11-13. Οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου προβάδισμα με μακρινό σουτ του Στρονγκ (14-13), πριν ο Χρηστίδης γράψει το 16-13 με φόλοου.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ισοφάρισε με τρίποντο (16-16), με τον Σορτς από μέση απόσταση να διαμορφώνει το 16-18. Η πρώτη περίοδος έληξε με το ισορροπημένο 18-20 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Έντλερ-Ντέιβις ισοφάρισε με λέι απ (20-20), με τον Μήτογλου να σκοράρει από μέση απόσταση για το 20-22. Ο ίδιος πέτυχε γκολ φάουλ μετά από επιθετικό ριμπάουντ (20-25), με τον Ρογκαβόπουλο να σκοράρει από κοντά για το 20-27.

Ο Σμιθ έδωσε λύση στον Ηρακλή με ωραία ενέργεια (22-27), όμως ο Μήτογλου που μπήκε «ζεστός» έγραψε το 22-29 από κοντά. Ο Γκραντ έγραψε την διαμόρφωσε την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (22-32), με τον Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει από μέση απόσταση για το 22-35. Ο Φάντερμπερκ και ο Τσιακμάς μείωσαν λίγο για τον Ηρακλή (28-40), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 28-43 με τρίποντο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με συνεχόμενα σουτ του Σορτς από μέση απόσταση (28-47), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 29-50 με τρίποντο. Ο Σμιθ απάντησε με γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (31-50), πριν ο Έντλερ-Ντέιβις σκοράρει από κοντά για το 33-50. Ο Χουάντσο απάντησε με λέι απ (33-52), με τον Τσιακμά να ευστοχεί σε μακρινό σουτ για το 36-52. Ο Χολμς κάρφωσε εντυπωσιακά (36-54), με τον Έντλερ-Ντέιβις να βάζει παλικαρίσιο καλάθι για το 38-54. Ο Ναν ευστόχησε σε τρίποντο (39-57), με τους Σμιθ και Μωραΐτη να μειώνουν για τους γηπεδούχους σε 45-57.

Ο Σορτς έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με σουτ από μέση απόσταση (45-59), με τους Μωραΐτη και Στρονγκ να διαμορφώνουν το 50-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μωραΐτης με λέι απ έφερε ακόμη πιο κοντά τον Ηρακλή, πριν ο Σορτς γράψει το 52-61 με δύο βολές. Οι δύο ομάδες έμειναν γι’ αρκετή ώρα χωρίς καλές επιλογές στην επίθεση, με τον Ναν να ξεκολλάει τον Παναθηναϊκό με δύο σουτ από τη γραμμή για το 52-63. Ο Έντλερ-Ντέιβις έφερε ξανά κοντά τον Ηρακλή με συνεχόμενα δικά του καλάθια (56-64), με τους Τσιακμά και Φάντερμπερκ να γράφουν το 60-64 και να δίνουν νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Ο Σορτς έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με κρίσιμο καλάθι (60-66), με τον Φάντερμπερκ να απαντάει με γκολ φάουλ για το 63-66. Ο Σορτς ευστόχησε σε κρίσιμες βολές (63-68), με τον Ναν να βάζει δύσκολο καλάθι για το 63-70. Ο Έντλερ-Ντέιβις κράτησε ζωντανό τον Ηρακλή (66-70), με τους Φάντερμπερκ-Στρονγκ να εκμεταλλεύονται τα λάθη των φιλοξενούμενων και να ισοφαρίζουν σε 70-70. Ο Ναν έβαλε κρίσιμο καλάθι (70-72), με τον Έντλερ-Ντέιβις να ισοφαρίζει αμέσως σε 72-72. Ο Ναν πήγε ξανά στο καλάθι (72-74), με τον Μωραΐτη να ισοφαρίζει με δύο βολές σε 74-74. Ο Ναν αστόχησε και ο Έντλερ-Ντέιβις έβαλε από κοντά το νικητήριο καλάθι για το 76-74.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.