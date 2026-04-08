Χωρίς νικητή αλλά με… κέρδος για αμφότερους ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Περιστέρι, με Ατρόμητο και Κηφισιά να μένουν στο 0-0, για τη 2η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό, έντονη τακτική προσέγγιση και ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες, οι δύο ομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικές πέρα από ένα εικοσάλεπτο στις αρχές του δευτέρου μέρους.

Το αποτέλεσμα διατηρεί και τους δύο σε ασφαλή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη, με τον Ατρόμητο να ανεβαίνει στους 31 βαθμούς και την Κηφισιά στους 28, με αμφότερους να διατηρούν την ίδια διαφορά που είχαν από Πανσερραϊκό και Asteras AKTOR πριν να γίνει η αγωνιστική.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ντούσαν Κέρκεζ επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Ούρονεν να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μίχορλ-Τσιγγάρας το δίδυμο στα χαφ, με τον Ουκάκι στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τσούμπερ στο αριστερό και τον Γιουμπιτάνα πίσω από τον Τσαντίλα.

Με 4-2-3-1 παρέταξε και ο Σεμπάστιαν Λέτο την Κηφισιά, με τον Ραμίρεζ να ξεκινά κάτω από τα γκολπόστ. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί, με τους Ρουκουνάκη και Πέρεθ στα χαφ. Ο Αμανί στο δεξί φτερό, ο Αντόνισε στο αριστερό και ο Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Χριστόπουλο.

Το ματς:

Το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι κύλησε σε χαμηλό τέμπο και με ελάχιστες καλές στιγμές, με το 0-0 να αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα με περισσότερη τακτική και λιγότερη ουσία. Ατρόμητος και Κηφισιά έδωσαν έμφαση στη συνοχή και την αποφυγή λαθών, κάτι που περιόρισε αισθητά τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Οι Περιστεριώτες είχαν την κατοχή και προσπάθησαν να χτίσουν παιχνίδι κυρίως από τον άξονα, με τον Τσούμπερ να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος. Ωστόσο, οι επιλογές στο τελευταίο τρίτο δεν ήταν οι σωστές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργήσουν καθαρές προϋποθέσεις για γκολ. Από την άλλη, η ομάδα του Λέτο επέλεξε πιο άμεσο παιχνίδι, ψάχνοντας κυρίως την αντεπίθεση και εκμεταλλευόμενη τα κλεψίματα στον χώρο του κέντρου.

Η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία ανήκε στην Κηφισιά στο 22', όταν ο Αντόνισε βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή αμυντική λειτουργία, με τον Πέτκοφ να ξεχωρίζει στις μονομαχίες, κρατώντας τον Ατρόμητο μακριά από την περιοχή.

Η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου ήρθε στο 43', όταν από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, το οποίο κέρδισε ο Τσούμπερ, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από τον Ατρόμητο το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε σαφώς μεγαλύτερη ένταση και ρυθμό, με τις δύο ομάδες να γίνονται πιο απειλητικές, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν το γκολ. Η Κηφισιά απείλησε πρώτη, με τον Αντόνισε να φεύγει στην πλάτη της άμυνας στο 57', αλλά ο Γκουγκεσασβίλι τον σταμάτησε στο τετ α τετ, κρατώντας το μηδέν για τον Ατρόμητο.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν με καλές στιγμές, με τον Μουντέ να σουτάρει λίγο άουτ και τον Μπάκου στο 65' να χάνει τεράστια ευκαιρία από κοντά, μην καταφέρνοντας να βρει την μπάλα με το κεφάλι. Το παιχνίδι άνοιξε, οι φάσεις αυξήθηκαν, όμως η αποτελεσματικότητα έλειψε και από τις δύο πλευρές.

Οι συνεχόμενες αλλαγές επηρέασαν τον ρυθμό, με τον Ατρόμητο να χάνει τη δυναμική του μετά το 70', ενώ η Κηφισιά διατήρησε την αμυντική της συνοχή και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως σε μεταβάσεις.

Στο τελευταίο κομμάτι, το ματς απέκτησε νεύρα και ένταση, με πολλές κάρτες από τον Τζήλο, ενώ στο 85' η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λαρουσί με δεύτερη κίτρινη. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, με το παιχνίδι να «σβήνει» στα τελευταία λεπτά και το 0-0 να μένει μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Άλεξ Πέτκοφ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο αμυντικό κομμάτι. Κυριάρχησε στις μονομαχίες, είχε σωστές τοποθετήσεις και ήταν καθοριστικός στο να κρατήσει την Κηφισιά μακριά από κινδύνους τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τζήλος είχε γενικά ένα ήσυχο πρώτο μέρος, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι απέκτησε ένταση και νεύρα, κάτι που τον ανάγκασε να βγάλει αρκετές κάρτες. Δεν βρέθηκε μπροστά σε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη φάση, όμως χρειάστηκε να διαχειριστεί την ένταση των παικτών.

Οι ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι - Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν - Τσιγγάρας (82' Καραμάνης), Μίχορλ - Ουκάκι (73' Τσιλούλης), Γιουμπιτάνα (73' Φαν Βεέρτ), Τσούμπερ (82' Πνευμονίδης) - Τσαντίλας (61' Μπάκου).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί - Πέρεθ (76' Έμπο), Ρουκουνάκης - Αμανί (62' Νούνελι), Πόμπο (62' Μπένι), Αντόνισε (88' Σόουζα) - Χριστόπουλος (62' Θεοδωρίδης).



Πηγή: skai.gr

