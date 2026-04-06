BBC: «Η ελληνική Super League θα καθορίσει την απευθείας συμμετοχή της Ρέιντζερς στο Champions League»

Στη Σκωτία παρακολουθούν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς, όπως αναφέρει και το BBC, η φετινή Super League μπορεί να καθορίσει αν η Ρέιντζερς θα χρειαστεί να δώσει προκριματικά για το Champions League ή αν θα βρεθεί απευθείας στη League Phase της νέας σεζόν.

Το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο έχει χάσει σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία της UEFA τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των κακών ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων. Πέρσι, τόσο η Ρέιντζερς όσο και η Σέλτικ αναγκάστηκαν να περάσουν από προκριματικά, με την ομάδα του Ibrox να αποκλείεται από την Κλαμπ Μπριζ και να συνεχίζει στο Europa League.

Ο κανονισμός της UEFA που αλλάζει τα πάντα

Από το 2024, η UEFA εφαρμόζει το σύστημα «title?holder rebalancing».

Με απλά λόγια:

Αν ο κάτοχος του Champions League έχει ήδη εξασφαλίσει θέση μέσω πρωταθλήματος,

- τότε ο πρωταθλητής με τον υψηλότερο συντελεστή από όσους μπαίνουν στα προκριματικά

- πηγαίνει απευθείας στη League Phase.

Πέρσι, αυτός ο κανονισμός ευνόησε τον Ολυμπιακό, επειδή η Παρί είχε ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή.

Σύμφωνα με το BBC, η Ρέιντζερς έχει αυτήν τη στιγμή υψηλότερο συντελεστή (37) από τους περισσότερους πρωταθλητές που θα μπουν στα προκριματικά.

Όμως υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια:

- Αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, κρατάει αυτός το προνόμιο.

- Αν το χάσει από ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ, τότε η Ρέιντζερς γίνεται η επόμενη στη λίστα.

Οι Σκωτσέζοι το γράφουν ξεκάθαρα: Ο Ολυμπιακός έχει συντελεστή 34, η Ρέιντζερς 37 -άρα οι «Τζερς» περνούν μπροστά μόνο αν ο Ολυμπιακός δεν στεφθεί πρωταθλητής.

Για αυτό και τα σκωτσέζικα ΜΜΕ… κοιτούν προς Ελλάδα μεριά.

Γιατί αφορά μόνο τη Ρέιντζερς και όχι τη Σέλτικ

Το BBC σημειώνει ότι:

- Η Σέλτικ βρίσκεται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία συντελεστών (58η)

- Η Χαρτς ακόμη πιο πίσω (154η)

Άρα μόνο η Ρέιντζερς μπορεί να επωφεληθεί από τον κανονισμό.

Αν δεν το πάρει η Ρέιντζερς, ποιος ωφελείται;

Επόμενοι στη σειρά θα ήταν:

- η Σαχτάρ Ντόνετσκ

- η Φερεντσβάρος

ανάλογα με το ποιος θα πάρει τον τίτλο στις χώρες τους.

