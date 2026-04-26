Συνέχεια στην εντυπωσιακή πορεία που πραγματοποιεί στα playouts της Stoiximan Super League έδωσε το απόγευμα της Κυριακής (26/04) ο Ατρόμητος!

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη στο μίνι-πρωτάθλημα, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 του Asteras AKTOR στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική, αγγίζοντας από τώρα και τη μαθηματική παραμονή της στην κατηγορία.

Τα γκολ των νικητών, που είχαν και δύο δοκάρια στο παιχνίδι, πέτυχαν δύο αμυντικοί, με τους Σταυρόπουλο και Τσκμάκη να σκοράρουν με κεφαλιές στο 45+2' και το 65' αντίστοιχα. Για τους Αρκάδες, ο Μακέντα είχε ανοίξει στο σκορ στο 35ο λεπτό.

Ένα αποτέλεσμα με το οποίο το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου μπλέκει ακόμη περισσότερο στη μάχη της παραμονής στην κατηγορία, αφού ο Αστέρας βρίσκεται στη 12η θέση με 25 βαθμούς, στο +1 από ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό που παίζουν μεταξύ τους το βράδυ.

Στο... μυαλό των κόουτς:

Ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον Ατρόμητο με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Χουτεσιώτης, με τους Μουντές, Μήτογλου, Σταυρόπουλο και Παπαδόπουλο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Μουτουσαμί και Τσιγγάρας, με τους Γιουμπιτάνα, Πνευμονίδη να αγωνίζεται στα δύο «φτερά» και τον Μίχορλ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Μπάκου.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε το 3-43 για τους Αρκάδες. Στα γκολπίστ ξεκίνησε ο Παπαδόπουλος, με την αμυντική τριάδα να αποτελείται από τους Σίπσιτς, Αλάγκμπε και Τριανταφυλλόπουλο. Γκονζάλες και Αλμύρας πήραν φανέλα βασικού στον άξονα, με τους Άλχο και Δεληγιαννίδη να αγωνίζονται στις θέσεις των φολυ-μπακ. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Μακέντα, με τον Ιταλό να πλαισιώνεται από τους Κετού και Μπαρτόλο στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Το ματς:

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς και οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση και έβγαλαν ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να παίξουν γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που μπήκε καλύτερα στο ματς, απειλώντας σε τρεις περιπτώσεις με μακρινά σουτ των Γιουμπιτάνα, Μπάκου και Μίχορλ, την στιγμή όπου ο Παπαδόπουλος είχε την απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις. Στο 11ο λεπτό οι γηπεδούχοι έφτασαν μια... ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ με ένα τυχερό τέρμα, όταν στην προσπάθειά του να σεντράρει από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γιουμπιτάνα έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκών.

Οι Αρκάδες από τη δική τους πλευρά προσπάθησαν να χτυπήσουν στο τρανζίσιον και το ανοικτό γήπεδο, στηρίζοντας αρκετά το παιχνίδι τους στην ανάπτυξη από τις δύο πτέρυγες. Στο 19ο λεπτό το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου σπατάλησε τεράστια ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Άλχο από τα δεξιά, ο Μακέντα - μη βλέποντας πίσω του - έκανε επαφή με την μπάλα μέσα στην περιοχή, χαλώντας τη φάση για τον Μπαρτόλο που είχε «οπλίσει» από πλεονεκτική θέση! Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Ιταλός στράικερ βρέθηκε εκ νέου κοντά στο γκολ, με τους φιλοξενούμενους να ξεδιπλώνονται ωραία στο ανοικτό γήπεδο και τον ίδιο να πλασάρει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Και ενώ ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Asteras AKTOR δικαιώθηκε για την επιλογή του να πιέσει ψηλά και να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Το σκορ στο Περιστέρι άνοιξε στο 35ο λεπτό ο Asteras AKTOR, με τον Κετού να κλέβει την μπάλα από τον Μουντέ σε κομβικό σημείο, να πατά περιοχή από τα αριστερά και να πασάρει στον Μακέντα, ο οποίος με ένα ξερό δυνατό σουτ νίκησε τον Χουτεσιώτη και έγραψε το 0-1 για την ομάδα του!

Μια εξέλιξη που φάνηκε να «αφυπνίζει» τους Περιστεριώτες, οι οποίοι και είχαν ώρα να απειλήσουν ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Ενδεικτικό ήταν πως μέχρι τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ άγγιξε την ισοφάριση σε δύο περιπτώσεις, αρχικώς στο 41' με την πανέμορφη ενέργεια του Μουντές που κατέληξε σε κόρνερ και ακολούθως από το δυνατό σουτ του Γιουμπιτάνα που έβγαλε ο Παπαδόπουλος στην εξέλιξη της στημένης αυτής φάσης. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα πήγαιναν στο 0-1 στα αποδυτήρια, στο 45+2' και στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, ο Σταυρόπουλος με γυριστή κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση πλαγίου άουτ του Μουντέ, κρέμασε τον Παπαδόπουλο για το 1-1!

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ρυθμό να ήταν εμφανώς πιο αργός, την στιγμή όπου ο Asteras AKTOR είχε πάρει την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η πρώτη στιγμή καταγράφηκε στο 50ό λεπτό με την όμορφη ενέργεια και το πλασέ του Κετού και ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν «κατασκηνώσει» γύρω από την περιοχή του Ατρόμητου, κερδίζοντας συνολικά έξι κόρνερ στα πρώτα δώδεκα λεπτά της επανάληψης!

Η είσοδος του Τσούμπερ στον αγωνιστικό χώρο με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, φάνηκε να λειτουργεί ευεργετικά για τους ακίνδυνους γηπεδούχους. Χαρακτηριστικό ήταν πως τέσσερα λεπτά μετά, οι Περιστεριώτες είδαν τον Μπάκου να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να προλαβαίνει την έξοδο του Παπαδόπουλου, με το πλασέ του να σταματά στο δεξί δοκάρι και την μπάλα να παίρνει ανάποδα φάλτσα και να «σβήνει» πάνω στην γραμμή! Ένα λεπτό αργότερα και συγκεκριμένα στο 65', ο Ατρόμητος έμελλε να φέρει το ματς τούμπα και να γράφει το 2-1, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πνευμονίδη, ο Τσακμάκης έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και ενώ βρήκε πρώτο στο απέναντι κάθετο δοκάρι!

Στη συνέχεια του αγώνα υπήρξαν πολλές μικρές διακοπές λόγω των πολλών αλλαγών από τους δύο προπονητές. Αλλαγές που από τη μία φρέσκαραν τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ωστόσο, στέρησαν από το παιχνίδι τη δυνατότητα να αποκτήσει ρυθμό. Ενδεικτικό ήταν πως μετά το γκολ, η πρώτη υποψία φάσης ήρθε στο 75' με τον Μουτουσαμί να σταματά σωτήρια τον Αλμύρα πριν εκτελέσει μέσα από την περιοχή. Τρία λεπτά αργότερα ένα συρτό σουτ του Τσιλούλη δεν δυσκόλεψε τον Χουτεσιώτη, για να ακολουθήσει στο 85' η μεγάλη χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων με το πλασέ του Καραμάνη να περνά άουτ και ενώ πήρε το ριμπάουντ από την έξοδο του Παπαδόπουλου προ του Μπάκου.

Στα τελευταία λεπτά δεν υπήρξαν καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες για τις δύο ομάδες, παρά μόνο εκείνη της τελευταίας φάσης όπου ο Χουτεσιώτης έβγαλε πάνω στην γραμμή την κεφαλιά του Οκό!

MVP: Ένας εκ των οποίων ξεχώρισε στην αναμέτρηση ήταν ο Πνευμονίδης που ήταν πηγή κινδύνων για την εστία του Αστέρα, ενώ, συμμετείχε και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Η σφυρίχτρα: Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολες φάσεις, επομένως η διαιτησία του Αθανάσιου Τζήλου κρίνεται ικανοποιητική.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Μήτογλου (46' Τσακμάκης), Μουντές (76' Τσιλούλης), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (82' Καραμάνης), Μίχορλ (60' Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (76' Ουκάκι), Μπάκου.

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (70' Σιμόνι), Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας (70' Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης (79' Οκό), Μπαρτόλο, Κετού (59' Καλτσάς), Μακέντα (79' Τερεζίου).

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Βαλιώτης, Νίκζας

4ος Βοηθός: Κόκκινος

VAR/AVAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης

