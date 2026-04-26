Η Τσέλσι αλλάζει σελίδα και το κάνει με τον πλέον ιδανικό τρόπο: Με πρόκριση στον τελικό του FA Cup, του πιο ιστορικού ποδοσφαιρικού θεσμού στον κόσμο.

Με τον Ροσενιόρ να αποχωρεί κακήν κακώς από το Λονδίνο, ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής και από το πρώτο του κιόλας παιχνίδι έφερε ξανά χαμόγελα στους φίλους των «μπλε».

Η Τσέλσι επικράτησε δύσκολα 1-0 της Λιντς στα ημιτελικά του Κυπέλλου στο Γουέμπλεϊ και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου την περιμένει ήδη η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Λιντς αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι, κυνηγώντας μέχρι τέλους τις πιθανότητές της για κάτι μεγάλο. Στο 15' ο Άρονσον δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Σάντσες, με τον Ισπανό να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση για να κρατήσει το μηδέν.

Οι «μπλε» όμως δεν πτοήθηκαν και βρήκαν το γκολ. Στο 23' ο Νέτο έβγαλε μια γλυκιά σέντρα και ο Φερνάντες με υπέροχη κεφαλιά έγραψε το 1-0, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η Λιντς συνέχισε να παλεύει και στο 47' έφτασε ξανά κοντά στο γκολ, όταν ο Σταχ εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ, αναγκάζοντας τον Σάντσες σε νέα εντυπωσιακή επέμβαση.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με την Τσέλσι να προετοιμάζεται πλέον για την τιτανομαχία με τη Μάντσεστερ Σίτι.

