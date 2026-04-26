Βεζένκοφ: Οι τέσσερις ομάδες που «βλέπει» στο Final Four της Αθήνας

Ο Σάσα Βεζένκοφ, λίγες ώρες μετά τη βράβευσή του ως MVP της Euroleague, αποκάλυψε τις προβλέψεις του για το Final Four που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα (22–24 Μαΐου). Ο Βούλγαρος φόργουορντ ρωτήθηκε για το ποιες ομάδες θεωρεί ότι θα φτάσουν στο «Telekom Center Athens» και δεν δίστασε να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το παζλ της τελικής τετράδας θα αποτελείται από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης -επιλογές που αντικατοπτρίζουν τόσο τη δυναμική των ομάδων όσο και την προσωπική του εκτίμηση για τη φετινή πορεία της διοργάνωσης.

Τα playoffs της EuroLeague ξεκινούν την Τρίτη (28/04), με τις ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη εκτός έδρας: O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (21:00) και ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια (21:45). Στα άλλα ζευγάρια, η Ρεάλ κοντράρεται με τη Χάποελ και η Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις, σε μια σειρά που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη διαμόρφωση του Final Four της Αθήνας.

These are the 2026 EuroLeague Final Four teams in Athens, according to Sasha Vezenkov.



