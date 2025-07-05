Ατρόμητος: Ανανέωσε ο Μανσούρ

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Μανώλη Μουσουράκη, ο ιδιοκτήτης του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός, μίλησε ανοιχτά για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο, από τον κύκλο διαπραγματεύσεων για την πώληση της ΠΑΕ στον Γιαχία Χασίν μέχρι τους στόχους και τις φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν, αποκαλύπτοντας και την ανανέωση του Μανσούρ.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας των Περιστεριωτών, αναφερόμενος στον αγωνιστικό σχεδιασμό και τις προσθήκες που πρέπει να κάνει η ομάδα, τόνισε πως ο Μανσούρ θα παραμείνει στον Ατρόμητο και την καινούργια χρονιά, ενώ παράλληλα στάθηκε και στους επόμενους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας.

O 32χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ήταν βασικός στέλεχος του Ατρόμητου την περσινή σεζόν, καταγράφοντας 25 συμμετοχές στην Stoiximan Super League, σκοράροντας και 3 τέρματα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Βόκολος θέλει να παίξει με 4-4-2, οπότε ψάχνουμε για επιθετικό, αριστερό μπακ λόγω της αποχώρησης του Αθανασίου, ενώ για τα στόπερ να σας αποκαλύψω ότι ανανέωσε και ο Μανσούρ. Ίσως υπάρξει ακόμα μια προσθήκη στην άμυνα, ενώ στην προετοιμασία θα δει και ο προπονητής τι αλλαγές μπορεί να χρειαστούν».

