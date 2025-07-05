Η οικογένεια του 28χρονου Ντιόγκο Ζότα καθώς και πολλοί πρώην συμπαίκτες του συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο στη μικρή πόλη όπου κατάγεται, την Γκοντομάρ, στα περίχωρα του Πόρτο, για να πουν το τελευταίο αντίο στον επιθετικό της Λίβερπουλ και τον 25χρονο αδερφό του, Αντρέ Σίλβα που έχασαν ξαφνικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Δείτε live

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του Ρούτε Καρντόσο με την οποία έχει αποκτήσει τρία μικρά παιδιά και οι οποίοι είχαν παντρευτεί μόλις 11 ημέρες πριν το τραγικό δυστύχημα. Συντετριμμένη έφτασε έξω από το παρεκκλήσι της Αναστάσεως, λίγα μέτρα από την εκκλησία Igreja Matriz de Gondomar, όπου τελέστηκε σε ιδιωτικό κύκλο η κηδεία.

Πλήθος κόσμου έφτανε από νωρίς το πρωί στην εκκλησία για να αφήσει ένα μπουκέτο λουλούδια ή να ανάψει ένα κερί. Ανάμεσα στο πλήθος, ήταν φίλοι από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα των δύο αδερφών, παλιοί προπονητές, αλλά και προσωπικότητες της χώρας και του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ και ο αριστερός μπακ, Άντι Ρόμπερτσον έφτασαν κρατώντας μπουκέτα με κόκκινα λουλούδια σε σχήμα φανέλας των δύο αδελφών. Το παρών έδωσαν επίσης άλλα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Αλέξις Μακ Αλίστερ, Ντάργουιν Νούνιες και Ιμπραίμα Κονατέ. Παρόντες ήταν επίσης ο μάνατζερ της ομάδας, Άρνε Σλοτ, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μίκαελ Έντουραντς.

Παρών στην τελετή ήταν και ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος

Ο Νέλσον Σεμέδο, συμπαίκτης του Ζότα στην Εθνική Πορτογαλίας, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία το πρωί του Σαββάτου, συμμετέχοντας στη σιωπηλή πομπή.

Ο αστέρας της Πορτογαλίας και της Μάντσεστερ Σίτι, Ρούμπεν Ντίας και ο προπονητή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ, βρίσκονται επίσης στο Γκοντομάρ σήμερα.

Ο πρόεδρος της Liga Portugal, Ρεϊνάλντο Τεσέιρα, βρέθηκε επίσης στην τελετή, εκπροσωπώντας επίσημα τον πορτογαλικό ποδοσφαιρικό οργανισμό, ενώ άλλες φιγούρες του αθλήματος, που είπαν το τελευταίο αντίο ήταν ο Ζοάο Πίντο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιριστών Ζοακίμ Εβανχελίστα, ο θρυλικός προπονητής Τόνι και ο Ζοσέ Φοντέλας Γκόμες, πρόεδρος της διαιτησίας, παρέστησαν επίσης.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, έφτασε στην Capela συνοδευόμενος από ομάδα στελεχών της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και οι παλαίμαχοι διεθνείς Άμπελ Σαβιέρ και Ρικάρντο Καρβάλιο, δύο θρυλικές μορφές της πορτογαλικής αμυντικής γραμμής.

Ο επίσκοπος του Πόρτο, Μανουέλ Λίντα, απηύθυνε ένα συγκινητικό κήρυγμα προς τους γονείς των αδελφών, καθώς και τη σύζυγο του Ζότα και τα τρία μικρά παιδιά τους, λέγοντας ότι «η αλληλεγγύη στην αγάπη είναι πάντα ισχυρότερη από τον θάνατο», σύμφωνα με το Reuters.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια αγρυπνία για την οικογένεια των αδελφών που τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής.

Αλλού, οι οπαδοί άφησαν λουλούδια, κασκόλ και φανέλες έξω από το στάδιο Molineux των Γουλβς, όπου αγωνιζόταν ο Ζότα πριν μετακομίσει στο Άνφιλντ.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στην Igreja Matriz de Gondomar σήμερα. Η οικογένεια ζήτησε η τελετή να είναι ιδιωτική αλλά θα υπάρχουν μεγάφωνα για τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί.

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα Oasis τίμησε επίσης τον Ζότα, αφιερώνοντας το τραγούδι του «Live Forever» στον 28χρονο κατά τη διάρκεια της συναυλίας επανένωσής τους στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.