Παναθηναϊκός: Όταν ο Βαλαντσιούνας… κάρφωσε τους Αμερικανούς

Ήταν ένα Κυριακάτικο απομεσήμερο Σεπτεμβρίου του 2023.

Οι Λιθουανοί -με μπροστάρη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας- γράφουν ιστορία, κερδίζοντας την Team USA. 2 χρόνια μετά, ο Big Man της Λιέτουβα είναι προ των πυλών του ΟΑΚΑ. Μια ανάσα από το να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Εμείς ανατρέξαμε σε εκείνη την αναμέτρηση της Μανίλα, όπου ο Βαλαντσιούνας έβαλε στα καλάθια τους ακριβοθώρητους Αμερικανούς.

