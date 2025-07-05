Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Όταν ο Βαλαντσιούνας… κάρφωσε τους Αμερικανούς

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας προβάρει τα πράσινα και το PAOPANTOU θυμάται μια μεγαλειώδη στιγμή της καριέρας του  

Παναθηναϊκός

Ήταν ένα Κυριακάτικο απομεσήμερο Σεπτεμβρίου του 2023.

Οι Λιθουανοί -με μπροστάρη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας- γράφουν ιστορία, κερδίζοντας την Team USA. 2 χρόνια μετά, ο Big Man της Λιέτουβα είναι προ των πυλών του ΟΑΚΑ. Μια ανάσα από το να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Εμείς ανατρέξαμε σε εκείνη την αναμέτρηση της Μανίλα, όπου ο Βαλαντσιούνας έβαλε στα καλάθια τους ακριβοθώρητους Αμερικανούς. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
