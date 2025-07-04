Αλ Κελαϊφί: «Αν δεν πάρει τη Χρυσή Μπάλα ο Ντεμπελέ, υπάρχει... πρόβλημα»

«Αν ο Ουσμάν Ντεμπελέ δεν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα, τότε υπάρχει... πρόβλημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, παραμονή του προημιτελικού του Μουντιάλ Συλλόγων με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου (5/7, 19:00).

«Με την απίθανη σεζόν που έκανε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως πρέπει να την πάρει», ανέφερε ο πρόεδρος της Παρί στη συνέντευξη Τύπου, έπειτα από την προπόνηση της ομάδας στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου του Κένεσο, στα βόρεια της Ατλάντα (Τζόρτζια).

«Αν δεν την πάρει, κάτι δεν πάει καλά. Έχει κάνει τα πάντα», επέμεινε ο Αλ Κελαϊφί, αναφερόμενος στην καθοριστική επιρροή του Γάλλου εξτρέμ στους φετινούς πρωταθλητές Ευρώπης, με 33 γκολ και 15 ασίστ.

«Είναι σίγουρα σημαντικό για τον σύλλογο, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι όλοι παίζουν για την ομάδα», πρόσθεσε. Ερωτηθείς για τη νέα μορφή του Μουντιάλ Συλλόγων και το υπερφορτωμένο αγωνιστικό καλεντάρι, ο πρόεδρος του παριζιάνικου συλλόγου απάντησε:

«Σίγουρα όταν διοργανώνεις μια τέτοια διοργάνωση υπάρχουν πράγματα που δεν είναι ιδανικά, αλλά συνολικά πρόκειται για κάτι υπέροχο – μια νέα αγορά για το ποδόσφαιρο, για το brand, για τον σύλλογο συνολικά».

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος επικρίνει αυτή τη διοργάνωση. Παλιά οι σύλλογοι και οι παίκτες δεν έπαιζαν ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά», τόνισε.

«Υπάρχουν πολλές οικονομικές προκλήσεις στο ποδόσφαιρο», συμπλήρωσε ο ισχυρός άνδρας της Παρί. «Οι παίκτες, ο προπονητής, όλοι είναι συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Πάμε ματς με το ματς για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.