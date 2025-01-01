Αθλητισμός: Τα «ραντεβού» των σπορ για το 2025

Καθώς μια γεμάτη αθλητική χρονιά με Ολυμπιακούς Αγώνες και τέσσερα ηπειρωτικά τουρνουά ποδοσφαίρου τελείωσε, είναι...λογικό να περιμένουμε ότι το 2025 θα είναι πιο ήρεμο.

Όμως αυτή δεν είναι η φύση μιας αθλητικής βιομηχανίας που εξελίσσεται συνεχώς για να ικανοποιήσει τη δίψα ενός απαιτητικού κοινού που φαινομενικά δεν μπορεί ποτέ να χορτάσει από το προϊόν που έχει επιλέξει.

Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, προγραμματισμένο (15/6-13/7) στις ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (11/7-3/8) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 στο Τόκιο (13-21/9), κυριαρχούν στα αθλητικά ραντεβού του 2026, μία χρονιά πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες και το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Στην Ελλάδα από 18-21 Μαρτίου, είναι προγραμαμτισμένη η 144 σύνοδος της ΔΟΕ, με σκοπό την εκλογή του διαδόχου του Τόμας Μπαχ ως προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Το γυναικείο ποδόσφαιρο επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο τον Ιούλιο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ελβετία με την Αγγλία να στοχεύει να διατηρήσει τον τίτλο

Αυτά είναι τα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:

Ιανουάριος 2025

3-17: WRC­- Ντακάρ

12-26:Τένις- Australian Open- Melbourne Park (Μελβούρνη, Αυστραλία)

14/1-2/2: Χάντμπολ- Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών στη Νορβηγία, τη Δανία και την Κροατία

21-22: Ποδόσφαιρο- 7η αγωνιστική Champions League

21-26: Αλπικό σκι- Παγκόσμιο Κύπελλο στο Kitzbühel (Αυστρία)

23: Ποδόσφαιρο- 7η αγωνιστική Europa League

23-26: WRC- Ράλι Μόντε Κάρλο

27/1-2/2: Καλλιτεχνικό πατινάζ- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν

29: Ποδόσφαιρο- 8η αγωνιστική Champions League

30: Ποδόσφαιρο- 8η αγωνιστική Europa League

30: Ολυμπισμός- 143η σύνοδος της ΔΟΕ στη Λωζάνη

31: Ποδόσφαιρο- κλήρωση για τα playoffs στη φάση των 16 του Champions League

31/1-15/3: 2025 Six Nations (Rugby Union)- Αγγλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σκωτία και Ουαλία

Φεβρουάριος 2025

9: Super Bowl LIX (NFL)- Caesars Superdome (Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα, ΗΠΑ)

9-15: Τένις- WTA 1000 στη Ντόχα

11-12: Ποδόσφαιρο- playoffs πρώτου αγώνα για την πρόκριση στους 16 του Champions League

13: Ποδόσφαιρο- playoffs πρώτου αγώνα για την πρόκριση στους 16 του Europa League

13: Ποδόσφαιρο- playoffs πρώτου αγώνα για την πρόκριση στους 16 του Conference League

13-16: WRC- Ράλι Σουηδίας

16-22: Τένις- WTA 1000 στο Ντουμπάι

18-19: Ποδόσφαιρο- playoffs δεύτερος αγώνας για την πρόκριση στους 16 του Champions League

20: Ποδόσφαιρο- επαναληπτικά playoffs για την πρόκριση στη φάση των 16 του Europa League

20: Ποδόσφαιρο- επαναληπτικά playoffs για την πρόκριση στη φάση των 16 του Confrence League

21: Ποδόσφαιρο- κλήρωση για τους 16, προημιτελικούς και ημιτελικούς του Champions League

Μάρτιος 2025

2: Μαραθώνιος- Τόκιο 2025 - Τόκιο (Ιαπωνία)

2:MotoGP- Grand Prix Ταϊλάνδης - Έναρξη της σεζόν

4-5:Ποδόσφαιρο- πρώτος αγώνας φάσης 16 του Champions League

5-16:Τένις- WTA 1000 από το Indian Wells

5-16:Τένις- Indian Wells 1000 ATP Masters

6:Ποδόσφαιρο- πρώτος αγώνας της φάσης των 16 του Europa League

6:Ποδόσφαιρο- πρώτος αγώνας της φάσης των 16 του Conference League

6-9:Στίβος- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στο Άπελντουρν (Ολλανδία)

7-13: Σκοποβολή- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 10 μέτρα στο Όσιγιεκ (Κροατία)

11-12:Ποδόσφαιρο- δεύτερος αγώνας των 16 του Champions League

13:Ποδόσφαιρο- δεύτερος αγώνας των 16 του Europa League

13:Ποδόσφαιρο- δεύτερος αγώνας των 16 του Conference League

16: F1- Grand Prix Αυστραλίας - Έναρξη σεζόν

16: MotoGP- GP Αργεντινής

18-21:Ολυμπισμός- 144η σύνοδος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, με σκοπό την εκλογή του διαδόχου του Τόμας Μπαχ ως προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

18-30: Τένις- Μαϊάμι WTA 1000

19-30: Τένις- Miami ATP Masters 1000

20-23: Ποδόσφαιρο- Προημιτελικοί του Nations League

20-23: WRC- Ράλι Κένυα

21-23:Στίβος- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Νακίν (Κίνα)

21-25:Ποδόσφαιρο- Έναρξη προκριματικών για στην Ευρώπη για το Μουντιάλ 2026

23:F1- GP Κίνας

24-30:Καλλιτεχνικό πατινάζ- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βοστώνη (ΗΠΑ)

30:MotoGP- Grand Prix της Αμερικής

Απρίλιος 2025

6:F1- GP Ιαπωνίας

6-13:Τένις- Monte-Carlo 1000 ATP Masters

8-9: Ποδόσφαιρο- πρώτος αγώνας προημιτελικών Champions League

9-13:Μπάσκετ- Final Six της Euroleague Γυναικών

10: Ποδόσφαιρο: πρώτος αγώνας προημιτελικών του Europa League

10: Ποδόσφαιρο: πρώτος αγώνας προημιτελικών του Conference League

13:F1- GP Μπαχρέιν

13:MotoGP- GP Κατάρ

15-16: Ποδόσφαιρο- δεύτερος αγώνας προημιτελικών Champions League

17:Ποδόσφαιρο- δεύτερος αγώνας προημιτελικών του Europa League

17:Ποδόσφαιρο- δεύτερος αγώνας προημιτελικών του Conference League

19-20: EWC- Μοτοσικλέτα 24 ωρών (Le Mans)

20:F1- Grand Prix Σαουδικής Αραβίας

21: Μαραθώνιος Βοστώνης 2025 - Βοστώνη (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ)

22/4-7/5: Μπάσκετ- Προημιτελικοί της Euroleague ανδρών

23-27:Τζούντο- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ποντγκόριτσα

23/4-4/5:Τένις- WTA 1000 Μαδρίτη

23/4-4/5:Τένις- Μαδρίτη Masters 1000 ATP

24-27:WRC- Ράλι Καναρίων Νήσων

26: Στίβος- έναρξη του Diamond League, στη Ξιαμέν(Κίνα)

27: Μαραθώνιος Λονδίνου 2025 - Λονδίνο (Αγγλία)

27:MotoGP: GP Ισπανίας

29-30:Ποδόσφαιρο- πρώτος αγώνας ημιτελικών Champions League

Μάιος 2025

1: Ποδόσφαιρο- ημιτελικοί του Europa League

1: Ποδόσφαιρο- ημιτελικοί του Conference League

3:Στίβος- Diamond League, στη Σαγκάη (Κίνα)

3-4:Βόλεϊ- Final-4 του Champions League γυναικών

4:F1- Grand Prix του Μαϊάμι

6-7:Ποδόσφαιρο- Ρεβάνς στα ημιτελικά του Champions League

7-18:Τένις- WTA 1000 στη Ρώμη

7-18:Τένις- Masters 1000 ATP στη Ρώμη

8: Ποδόσφαιρο- Ρεβάνς στα ημιτελικά του Europa league

8: Ποδόσφαιρο- Ρεβάνς στα ημιτελικά του Conference league

9/5-1/6: Ποδηλασία-Γύρος Ιταλίας - Ιταλία

11:MotoGP- Grand Prix Γαλλίας

15-18: WRC- Ράλι Πορτογαλίας

16:Στίβος- Diamond League, στη Ντόχα (Κατάρ)

17-18:Βόλεϊ- Final-4 του Champions League ανδρών

17-25:Επιτραπέζια αντισφαίριση- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ντόχα (Κατάρ)

17: ποδόσφαιρο-Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας - Στάδιο Γουέμπλεϊ (Λονδίνο, Αγγλία)

18:F1- Grand Prix Εμίλια Ρομάνια

21: Ποδόσφαιρο-Τελικός Europa League - «San Mames» (Μπιλμπάο, Ισπανία)

22-25: Μπάσκετ- Final-4 της Euroleague ανδρών

23-25:GP Μονακό

23-25: Motorsport- Indy 500 - Indianapolis Motor Speedway (Speedway, Ιντιάνα, ΗΠΑ)

25: Στίβος- Diamond League, στο Ραμπάτ (Μαρόκο)

25:MotoGP- GP Βρετανίας

25/5-8/6: Τένις-Γαλλικό Όπεν - Rolland Garros (Παρίσι, Γαλλία)

26-31:Καλλιτεχνική γυμναστική- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Λειψία (Γερμανία)

28:Ποδόσφαιρο- Τελικός Conference League-Wrocław» (Βρότσλαβ Πολωνία)

29/5-1/6:Κωπηλασία- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πλόβντιβ (Βουλγαρία)

29/5-2/6: GP Βαρκελώνης

31/5: Ποδόσφαιρο-Τελικός Champions League 2025 - Allianz Arena (Μόναχο, Γερμανία)

31/5-1/6: Χάντμπολ-Final-4 του Champions League γυναικών, στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

Ιούνιος 2025

1:F1- GP Ισπανίας

4-8:Ποδόσφαιρο- Final-4 Nations League

5-8:WRC- Ράλι Σαρδηνίας

6: Στίβος- Diamond League, στη Ρώμη (Ιταλία)

6-10: Ποδόσφαιρο- προκρίσεις για την Ευρώπη του Μουντιάλ 2026

8: MotoGP: GP Αραγκόν

12/-16: GP Καναδά

12:Στίβος- Diamond League, στο Όσλο (Νορβηγία)

13-20:Τζούντο- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

14-15: Χάντμπολ- Final-4 του Champions League ανδρών, στην Κολωνία (Γερμανία)

14-22:Ξιφασκία- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γένοβα (Ιταλία)

14-15: 24 ώρες Λε Μαν (αυτοκίνητο)- Circuit de la Sarthe (Λε Μαν, Γαλλία)

14/6-6/7: Ποδόσφαιρο-«Gold Cup» CONCACAF 2025 - Καναδάς και ΗΠΑ

15:Στίβος- Diamond League στη Στοκχόλμη (Σουηδία)

15/6- 13/7: Ποδόσφαιρο-Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων- Η.Π.Α.

18-29:Μπάσκετ- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών σε Ελλάδα, Γερμανία, Τσεχία και Ιταλία

20:Στίβος- Diamond League στο Παρίσι (γήπεδο Charléty)

22:MotoGP- GP Ιταλίας

26-29:WRC- Ράλι Ελλάδας/Ακρόπολις

29:F1-Grand Prix Αυστρίας

29:MotoGP: GP Ολλανδίας

30/6-13/7: Τέλις -Wimbledon - All England Lawn Tennis Club (Λονδίνο, Αγγλία)

Ιούλιος 2025

2-27: Ποδόσφαιρο- Euro 2025 γυναικών - Ελβετία

5:Στίβος- Diamond League στη Γιουτζίν (ΗΠΑ)

5-27 2025: Ποδηλασία- Γύρος Γαλλίας - Γαλλία

6:F1- GP Βρετανίας

11:Στίβος- Diamond League στο Μονακό

11/7-3/8: Υγρός Στίβος-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Κάλανγκ (Σιγκαπούρη)

13:MotoGP- GP Γερμανίας

-: Τελικοί NBA 2025 (Μπάσκετ) - ΗΠΑ/Καναδάς

17-20:WRC: Ράλι Εσθονίας

19:Στίβος- Diamond League στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

20: MotoGP: GP Τσεχίας

20-30: Ξιφασκία- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τιφλίδα (Γεωργία)

25-27: Βόλεϊ- τελική φάση του Nations League γυναικών

26/7-7/8:Τένις- Toronto ATP Masters 1000

27:F1- Grand Prix Βελγίου

31/7-3/8: WRC- Ράλι Φινλανδίας

Αύγουστος 2025

- Ποδόσφαιρο- Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ

1-3:Βόλεϊ- τελική φάση του Nations League ανδρών

3:F1- GP Ουγγαρίας

6-12:Τένις- ATP Masters 1000 στο Μόντρεαλ (Καναδάς)

7-18: Τένις- Σινσινάτι WTA 1000

12-19:Τένις- ATP Masters 1000 στο Σινσινάτι (ΗΠΑ)

16:Στίβος- Diamond League στο Χορζόφ (Πολωνία)

17:MotoGP- GP Αυστρίας

20:Στίβος- Diamond League στη Λωζάνη (Ελβετία)

20-24:Κανόε σπριντ- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μιλάνο (Ιταλία)

22:Στίβος- Diamond League στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

22/7-7/9: Βόλεϊ- Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών στην Ταϊλάνδη

23/8-14/9: Γύρος Ισπανίας (Ποδηλασία) - Ισπανία

24:MotoGP- GP Ουγγαρίας

25-31:Μπάντμιντον- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Παρίσι

25/8- 7/9: Τένις-US Open- Flushing Meadows (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

27-28:Στίβος- Τελικοί Diamond League στη Ζυρίχη (Ελβετία)

27/8-14/9: Μπάσκετ- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών σε Λετονία, Πολωνία, Φινλανδία και Κύπρο

28-31:WRC- Ράλι Παραγουάης

31:F1-GP Ολλανδίας

Σεπτέμβριος 2025

4-8: GP Μαϊάμι

4-9:Ποδόσφαιρο- αγώνες στη ζώνη της Ευρώπης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

4-14: Πυγμαχία- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας στο Λίβερπουλ (Μεγάλη Βρετανία)

5-12:Τοξοβολία- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Γκουαντζού(Νότια Κορέα)

7:F1- Grand Prix Ιταλίας

7: MotoGP: Grand Prix Καταλονίας

11-14:WRC- Ράλι Χιλής

12-28:Βόλεϊ- παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών στις Φιλιππίνες

13-21: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 (Στίβος) - Εθνικό Στάδιο (Τόκιο, Ιαπωνία)

14:MotoGP-GP Σαν Μαρίνο

16-18: Ποδόσφαιρο- Έναρξη της League Phase του Champions League

19-21: Τένις-Laver Cup - Chase Center (Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ)

21:F1- GP Αζερμπαϊτζάν

21-28:Κωπηλασία- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαγκάη (Κίνα)

21-28: Αναρρίχηση- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σεούλ (Νότια Κορέα)

21-28: Ποδηλασία-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας Δρόμου UCI 2025 - Κιγκάλι (Ρουάντα)

25/9-6/10:Τένις- WTA 1000 στο Πεκίνο (Κίνα)

28:MotoGP-Γκραν Πρι Ιαπωνίας

31: Ποδόσφαιρο: 2η αγωνιστική League Phase Champions League

Οκτώβριος 2025

1-2:Τένις- Shanghai Masters 1000 ATP (Κίνα)

2-6: GP Σιγκαπούρης

5: MotoGP- Γκραν Πρι Ινδονησίας

7-13:Τένις- WTA 1000 στο Γουχάν (Κίνα)

9-14:Ποδόσφαιρο- προκριματικοί αγώνες στην Ευρώπη για το Μουντιάλ 2026

12: Στίβος-Μαραθώνιος Σικάγο 2025 - Σικάγο (ΗΠΑ)

16-19:WRC- Ράλι Κεντρικής Ευρώπης

19:MotoGP- Grand Prix Αυστραλίας

17-19: F1-GP Τέξας (ΗΠΑ)

19-25:Καλλιτεχνική γυμναστική- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τζακάρτα (Ινδονησία)

21-22: Ποδόσφαιρο: 3η αγωνιστική League Phase Champions League

-: MLB World Series (Μπέιζμπολ) - ΗΠΑ/Καναδάς

26:F1- GP Μεξικού

26:MotoGP- GP Μαλαισίας

27/10-4/11: Τένις- Masters 1000 ATP στο Παρίσι (Γαλλία)

Νοέμβριος 2025

1-8: Τένις-Τελικοί WTA 2025-Ριάντ (Σαουδική Αραβία)

4-5:Ποδόσφαιρο- 4η αγωνιστική League Phase Champions League

6-9:WRC- Ράλι Ιαπωνίας

9:F1-GP Βραζιλίας

9:MotoGP- GP Πορτογαλίας

9-16:Τένις- ATP Masters

9-16: Τένις-Τελικοί ATP - Pala Alpitour (Τορίνο, Ιταλία)

-: Στίβος-Μαραθώνιος 2025 Νέας Υόρκης - Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

-: Τένις-Τελικοί Κυπέλλου Davis 2025- TBA

13-18:Ποδόσφαιρο- αγώνες πρόκρισης στην Ευρώπη για το Μουντιάλ 2026

16:MotoGP- Grand Prix της Βαλένθια

20-22:GP Λας Βέγκας

25-26:Ποδόσφαιρο- 5η αγωνιστική League Phase toy Champions League

27-30:WRC- Ράλι Σαουδικής Αραβίας

27/11-14/12- Χάντμπολ- παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών στη Γερμανία και την Ολλανδία

30:F1- GP Κατάρ

Δεκέμβριος 2025

5-7: GP λήξη σεζόν, Αμπου Ντάμπι

- Ποδόσφαιρο- Τελικός Διηπειρωτικού Κυπέλλου

9-10:Ποδόσφαιρο- 6η αγωνιστική του Champions League

21/12- 18/1/26: Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 (Ποδόσφαιρο) - Μαρόκο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.