Γιάννης ως… Άγιος Βασίλης και νίκη με ανατροπή από το -19 για τους Μπακς μέσα στην Ιντιάνα

Μετά από δεκαήμερη απουσία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δριμύτερος και οδήγησε τους Μπακς σε μεγάλη νίκη με ανατροπή από το -19 απέναντι στους Πέισερς, μέσα στην Ιντιανάπολις, με 120-112.



Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 83-64 με 6:57 να απομένουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο οι Μπακς ανέτρεψαν τα δεδομένα και προσπέρασαν, 101-104, 5:17 πριν το τέλος. Τα μεγάλα τρίποντα του Γκάρι Τρεντ και η ηγετική παρουσία του Greek Freak κράτησαν στην πρωτοπορία το Μιλγουόκι ως το τέλος.



Ο Αντετοκούνμπο είχε μόλις 4 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο αγρίεψε και τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους (8/13 βολές, 11/20 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 34 λεπτά.



Ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 16 πόντους, ενώ 14 με ισάριθμα ριμπάουντ είχε ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 9 πόντους με 3/14 σουτ πετυχαίνοντας τους πρώτους του πόντους δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.



Ο Μπένεντικτ Ματουρέν και ο Πασκάλ Σιάκαμ με 25 και 20 πόντους αντίστοιχα πάλεψαν περισσότερο για τους Πέισερς, που υποχώρησαν στο 16-18, ενώ οι Μπακς με 17-14 είναι έκτο στην Ανατολή.



Δωδεκάλεπτα: 28-30, 64-53, 91-88, 112-120

Δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης

