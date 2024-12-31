Μία... αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε στους «Betarades» ο Έκι Γκονζάλες. Ο Αργεντινός που «λατρεύτηκε» όσο λίγοι από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μίλησε για τα όσα έζησε στην Ελλάδα την περίοδο που φόρεσε την πράσινη φανέλα.

Ο 44χρονος πλέον παλαίμαχος μέσος μίλησε για περιστατικά που συνέβησαν με συμπαίκτες του στην Αθήνα και αναφέρθηκε εκτενώς στο περίφημο επεισόδιο με τον Μάριο Γκαλίνοβιτς στην Κρήτη.

Παράλληλα, τόνισε πως όσο βρέθηκε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός είχε πάντα την βοήθεια της διαιτησίας, ενώ σχολίασε τη δήλωση ότι «ένας Γκονζάλες ισούται με δύο Ριβάλντο».

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε:

«Δεν ήξερα πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν πάω, περίπου 6 μήνες πριν, είπα στη γυναίκα μου, τότε, ότι θα ήθελα πολύ να πάω στην Ελλάδα, στα νησιά. Μετά προέκυψε η πρόταση από τον Παναθηναϊκό, οπότε, είπαμε εντάξει, πάμε.

Βρήκα μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Παίξαμε στο Champions League. Πέρασα πολύ καλά στην Ελλάδα, βρήκα αυτά που περίμενα. Όταν μπήκα στην ομάδα, κερδίσαμε το νταμπλ. Ο Σουμ ήταν καλός, προσαρμόστηκα εύκολα. Η Ελλάδα, επίσης, κατέκτησε το Euro 2004. Ήταν έκπληξη για όλους. Η Ελλάδα είχε πολύ καλή ομάδα, ήταν σαν την Παραγουάη ή τη Χιλή στο Κόπα Αμέρικα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν μια επαγγελματική ομάδα. Είχα καβγάδες με τον Παπαδόπουλο και μερικές φορές με τον Γκέκα. Με τον Παπαδόπουλο μιλήσαμε στο παιχνίδι αλλά δεν μαλώσαμε. Σπρώξαμε ο ένας τον άλλον. Προσπάθησα να του μιλήσω μετά από δύο χρόνια, μου είπε Έκι, μιλάω ισπανικά πλέον. Ο Ολισαντέμπε ήταν πολύ καλός παίκτης, λίγο τραυματισμένος, αλλά τεράστιος παίκτης.

Ο Σουμ ήταν πολύ χαλαρός, δεν ήταν τόσο της τακτικής. Υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί διευθυντές που θέλουν πολλή τακτική. Ο Σουμ μας έλεγε να είμαστε ήρεμοι…

Τον δεύτερο χρόνο χάσαμε το πρωτάθλημα για έναν πόντο, ισοβαθμήσαμε με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είχε πάντα βοήθεια από τη διαιτησία. Ήταν ξεκάθαρο. Όταν παίζαμε εναντίον τους, είχαν αυτή τη βοήθεια. Το σύνηθες ήταν να λαμβάνουν βοήθεια.

Δεν μου αρέσει να μιλάω άσχημα για τους συμπαίκτες μου. Πώς να ανταγωνιστείς τον Ριβάλντο; Σίγουρα έκαναν κάποια λάθη στον Παναθηναϊκό. Ήταν δύσκολο να παίζεις εναντίον του Ολυμπιακού με τους παίκτες που έφερναν και με τη διαιτησία. Ίσως, υστερούσαμε λίγο, αλλά παλέψαμε.

Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Σουμ. Είχαμε πολύ καλή σχέση από όσο γνωρίζω. Ίσως να αγνοώ κάτι. Ντρεπόμουν όταν είπαν ότι κάνω για δύο Ριβάλντο. Ο Ριβάλντο είναι από τους καλύτερους. Ο Ριβάλντο είναι εκατό… Έκι. Ο Κωνσταντίνου ήταν δυνατός, γρήγορος, ψηλός. Τα χρόνια που ήταν εκεί δεν είχε τόσο καλές στιγμές με τη μπάλα, αλλά άρχισε να βάζει γκολ. Ήταν σημαντικός.

Ο Φύσσας ήταν πολύ καλός, όμως, δεν είχα περάσει πολύ καιρό μαζί του. Δεν θυμάμαι τον καβγά με τον Νίνη. Πολλά πράγματα δεν θυμάμαι. Ούτε με τον Γκέκα. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο.

Με τον Γκαλίνοβιτς, θυμάμαι. Ο Μάριο είναι πολύ καλό παιδί. Πηγαίναμε στην Κρήτη. Είχαμε ένα πολύ χαλαρό ματς πριν το παιχνίδι. Έβαλα ένα γκολ, ο Μάριο την έβγαλε, αλλά ήταν γκολ. Και λέει ότι δεν ήταν γκολ. Είπα ότι είναι γκολ και με έσπρωξε. Όταν με έσπρωξε, του έριξα γροθιά. Πίστεψα ότι θα με σκοτώσει. Μας χώρισαν.

Χρειάστηκαν περίπου 10-15 παίκτες να τον κρατήσουν. Μετά χαλάρωσε και μου είπε γιατί τον έσπρωξα. Εν τέλει δεν με σκότωσε. Δεν πληρώσαμε πρόστιμο. Μοιραστήκαμε το δωμάτιο κι αυτό είναι όλο.

Δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένος από τους ανθρώπους που έτρεχαν τον Παναθηναϊκό, μπορούσαν να κάνουν καλύτερα πράγματα με τις επενδύσεις που έκαναν. Έκαναν ορισμένα λάθη. Ήταν ο Ζάετς που έκανε λάθη. Ο Βέλιτς. Δεν μου αρέσει, όταν κάνουν λάθος, γνωρίζοντας ότι κάνουν λάθος, όμως, το κάνουν για λόγους κέρδους.

Αυτό είναι άσχημο. Γιατί παίρνοντας κάποιους παίκτες μπορεί να έχουν επιπλέον χρήματα για τους ίδιους, αλλά αδιαφορούν για την ομάδα, τους φιλάθλους ακόμα και για τον ιδιοκτήτη…».

