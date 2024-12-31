Εδώ και ημέρες, το ΝΒΑ έχει ξεκινήσει τη δική του αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος. Μέσω των λογαριασμών του στα social media, η κορυφαία λίγκα του πλανήτη παρουσίασε τις 100 κορυφαίες στιγμές των τελευταίων 25 χρόνων στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ

Λίγες ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος και μπει το 2025, παρουσιάστηκε και η καλύτερη στιγμή από το 2000 και έπειτα.

Στην κορυφή φυσικά βρίσκεται το ιστορικό τρίποντο του Ρέι Άλεν στη λήξη του αγώνα ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τους Σάν Αντόνιο Σπερς στο Game 6 των τελικών του 2013, με το οποίο τελικώς οι Χιτ έμειναν ζωντανοί και έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου στο έβδομο παιχνίδι της σειράς.

