Αθλητικός διευθυντής Στουτγκάρδης: «Όλα ανοιχτά ακόμα για Κωνσταντέλια»

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κάποιον δημοσιογράφο από το εξωτερικό που διατηρεί το ζήτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια ορθάνοιχτο, αλλά από χείλη ανθρώπου της Στουτγκάρδης που τονίζει ότι στον ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να είναι ήρεμοι…

Ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Φαμπιάν Βόλγκεμουτ, σε δηλώσεις που μεταφέρονται από το Kicker, ανέφερε ότι:

«Οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής ήταν κάπως ασυνήθιστες, όλα είναι ακόμα ανοιχτά, προσπαθούμε να βρούμε την ιδανική λύση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης»!

Νωρίτερα, πάντως, ο Σάσα Ταβολιέρι από το Βέλγιο τόνιζε ότι ο ποδοσφαιριστής πιέζει τους Θεσσαλονικείς ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Σουηβούς, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στις διαπραγματεύσεις μετά και τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.