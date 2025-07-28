Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι το 2030 ο Λουίς Σουάρες

Την απόκτηση του 27χρονου Κολομβιανού επιθετικού, Λουίς Σουάρες, ανακοίνωσε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Λουίς Σουάρες

Στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (28/07) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του deal με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του Γιώργου Βαγιαννίδη, τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λουίς Σουάρες από την Αλμερία έναντι του ποσού των 22 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 27χρονο Κολομβιανό φορ να υπογράφει μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο διεθνής στράικερ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, μετρώντας 31 γκολ και οκτώ ασίστ σε συνολικά 43 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σπόρτινγκ Λισαβόνας ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark