Στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (28/07) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του deal με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του Γιώργου Βαγιαννίδη, τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λουίς Σουάρες από την Αλμερία έναντι του ποσού των 22 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 27χρονο Κολομβιανό φορ να υπογράφει μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο διεθνής στράικερ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, μετρώντας 31 γκολ και οκτώ ασίστ σε συνολικά 43 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Luis Suárez assina até 2030 ✍️ pic.twitter.com/hHa10mBiBg — Sporting CP (@SportingCP) July 28, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.