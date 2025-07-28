Τι Τζέι Σορτς: «Τρομακτικό στα χαρτιά, ασταμάτητο στο παρκέ»

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο CLUB 1908, ο Τι Τζέι Σορτς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το ρεκόρ των 15.000 διαρκείας που εξαντλήθηκαν σε 48 ώρες, τονίζοντας την αφοσίωση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού AKTOR. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική περιφερειακή γραμμή της ομάδας με τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ, δηλώνοντας αισιόδοξος για τη χημεία που θα αναπτυχθεί στο παρκέ.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.