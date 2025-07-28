Λογαριασμός
Τι Τζέι Σορτς: «Τρομακτικό στα χαρτιά, ασταμάτητο στο παρκέ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μιλά για το ρεκόρ διαρκείας, την περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού και το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στην Αυστραλία

Σορτς

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο CLUB 1908, ο Τι Τζέι Σορτς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το ρεκόρ των 15.000 διαρκείας που εξαντλήθηκαν σε 48 ώρες, τονίζοντας την αφοσίωση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού AKTOR. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική περιφερειακή γραμμή της ομάδας με τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ, δηλώνοντας αισιόδοξος για τη χημεία που θα αναπτυχθεί στο παρκέ.

TAGS: Παναθηναϊκός
