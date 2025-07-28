Λογαριασμός
Βολεϊ: Ανανέωσε με Πέριν ο Ολυμπιακός

Για τρίτη σερί σεζόν θα αγωνιστεί στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού ο Τζον Γκόρντον Πέριν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Ερασιτέχνης

Περίν

Βολεϊμπολίστας του Ολυμπιακού θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Τζον Γκόρντον Πέριν. Ο «ερυθρόλευκος» Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή Καναδό ακραίο για τον επόμενο χρόνο, τον τρίτο συνεχόμενο, ώστε το τμήμα να παραμείνει ισχυρό στα πλάγια της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τζον Γκόρντον Πέριν. Ο Καναδός ακραίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, μονοετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ ανδρών του συλλόγου.

Η δήλωση του Τζον Γκόρντον Πέριν: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν. Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ αυτή την ομάδα στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, να συνεχίσω να δουλεύω ακατάπαυστα για να πετύχουμε όλους τους στόχους μας για τη νέα σεζόν».

