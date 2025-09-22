Με άνεση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει δυναμικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εξασφαλίζοντας με άνεση την παρουσία του στα προημιτελικά.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης από τα Γιάννενα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην προκριματική σειρά του σκιφ, όπου τερμάτισε στη 2η θέση με χρόνο 6:45.09. Μπροστά του βρέθηκε μόνο ο Ολλανδός Σιμόν Φαν Ντορπ, ο οποίος κατέλαβε την 1η θέση με 6:43.03.

Με αυτήν την επίδοση, ο Ντούσκος πήρε απευθείας το εισιτήριο για τους «24» της διοργάνωσης, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Οι προημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Τετάρτη (24/9), με τον Έλληνα πρωταθλητή να στοχεύει σε μια ακόμα πρόκριση και στη διεκδίκηση μιας θέσης στον τελικό.



