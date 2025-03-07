Λογαριασμός
Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου: Αποκλείστηκε η Δεσπολλάρη στα προκριματικά των 800μ γυναικών

Η Γεωργία Δεσπολλάρη δεν τα κατάφερε στα προκριματικά των 800μ γυναικών και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κλειστού Στίβου, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση

Δεσπολλάρη

Πάλεψε στα προκριματικά των 800 μέτρων η Γεωργία Δεσπολλάρη, αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει μία θέση στον ημιτελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Η Ελληνίδα δρομέας κλείστηκε πίσω από το ξεκίνημα της κούρσας, καταφέρνοντας ωστόσο να διατηρήσει επαφή με τις προπορευόμενες αθλήτριες.

Στο τέλος, όμως, δεν είχε τις απαραίτητες δυνάμεις να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τερματίσει 6η στην πρώτη προκριματική σειρά και με χρόνο 2:03.80.

Μετά την κούρσα της, η Γεωργία Δεσπολλάρη μίλησε στην ΕΡΤ εκφράζοντας την απογοήτευσή της, τονίζοντας παράλληλα πως μπορούσε να τρέξει καλύτερα.

«Εγώ πιστεύω ότι μπορούσα να τρέξω καλύτερα. Σωματικά ήμουν πολύ καλά ήμουν λίγο κρυωμένη αλλά δεν είναι δικαιολογία. Είμαι λίγο στεναχωρημένη, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη».

