Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Εργκίν Αταμάν έπεσαν το απόγευμα της Δευτέρας (15/06).

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και ο Τούρκος προπονητής, συναντήθηκαν σήμερα και μίλησαν για το μέλλον του συλλόγου, με τις δύο πλευρές να «χωρίζουν» φιλικά μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας και μεγάλων επιτυχιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα όμορφο και συγκινητικό βίντεο με τις πιο εμβληματικές στιγμές του Τούρκου τεχνικού στο «τιμόνι» του Επτάστερου, ευχαριστώντας τον για τα όσα προσέφερε στον σύλλογο από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι και σήμερα.

Μάλιστα, μέσα στο βίντεο υπήρξαν και οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών μπροστά στα τέσσερα τρόπαια που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο διάστημα παρουσίας του Αταμάν στο «τριφύλλι», δηλαδή της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL και των δύο Κυπέλλων Ελλάδας.

Από την πλευρά του ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως: «Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε! Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι υπερήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσα αυτά τα τρία χρόνια, αυτά τα υπέροχα τέσσερα κύπελλα.

Πρώτα απ’ όλα το πρωτάθλημα της Euroleague. Έτσι, σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις μέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους, την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος επίσης, για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που έχω στην Ελλάδα. Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Αλλά τώρα είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας».



Στη συνέχεια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Τούρκο κόουτς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εγώ τι να πω; Το έξω ξαναπεί στο παρελθόν, ήταν όνειρο να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Είχα ένα όνειρο, αφότου ο πατέρας και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήμασταν στη 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα. Καθόμουν στο Σούνιο και σκεφτόμουν πως θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό; Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τη δεύτερη χρονιά ξανά. Μετά από όλα αυτά λίγο «μπλα, μπλα, μπλα», λίγο φαγητό, καλαμαράκι και συρτάκι, έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό!

Το απέδειξε αυτό, μας πήρε από τη 17η θέση και μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές, παλεύαμε το «σύστημα». Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον «πόλεμο» εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είμαστε νέοι, να έχουμε υγεία και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον.

Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.