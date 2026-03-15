Μίλησε η ποιότητα του Ολυμπιακού στο φινάλε, λύγισε 79-71 τον μαχητικό Πανιώνιο

Μία σκληρή μονομαχία δόθηκε ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους Πειραιώτες να τα… χρειάζονται απέναντι στους «κυανέρυθρους» οι οποίοι με κατάθεση ψυχής προσπάθησαν να πάρουν μία κρίσιμη νίκη για την επιβίωση τους, ωστόσο η ποιότητα και κυρίως η εμπειρία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αυτή που καθάρισε το ματς στο φινάλε, επικρατώντας εν τέλει 79-71.

Το ματς:

Ο Πανιώνιος έδειξε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης διατεθειμένος να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό ώστε να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι «ερυθρόλευκοι» από νωρίς πήραν το προβάδισμα και προσπαθούσαν συνεχώς να το διευρύνουν με τους «κυανέρυθρους» να παλεύουν με νύχια και με δόντια για να μείνουν σε απόσταση αναπνοής. Εν τέλει η πρώτη περίοδο ολοκληρώθηκε στο +8 για τους Πειραιώτες (23-15).

Στη δεύτερη περίοδο ο Πανιώνιος έδειξε ακόμη πιο ανταγωνιστικός, καθώς κατάφερε να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο τρίποντο, με τον Τσαλμπούρη να βρίσκει μερικά κρίσιμα καλάθια. Ωστόσο το δεύτερο δεκάλεπτο στιγματίστηκε από μία στιγμή μεγάλης έντασης ανάμεσα στον Φουρνιέ και έναν οπαδό του Πανιωνίου.

Συγκεκριμένα, 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με το σκορ στο 21-28 υπέρ των «ερυθρόλευκων», ο Γάλλος γκαρντ κατευθύνθηκε εμφανώς εκνευρισμένος προς την εξέδρα, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, πριν τρέξει να τον συγκρατήσει ο Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια να τον απομακρύνει από το σημείο ο Κώστας Παπανικολάου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαιτητές τιμώρησαν τον Φουρνιέ με ντισκαλιφιέ, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση, ενώ ο φίλαθλος που ενεπλάκη στο επεισόδιο απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι γηπεδούχοι γκάζωσαν στα τελευταία λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου και πλησίασαν τον Ολυμπιακό στο -4 για το 39-35.

Με την επανέναρξη του παιχνιδιού ο Πανιώνιος δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης στον Ολυμπιακό να ξεφύγει και με σκληρή άμυνα έμενε πάντα σε απόσταση αναπνοής, με το δεκάλεπτο να λήγει στο -4 (54-58).

Ο απόλυτος χαμός έγινε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με τον Πανιώνιο να ανεβάζει στροφές και με τον Τόμασον πρωταγωνιστή κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ (64-63) ασκώντας τεράστια πίεση στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν στο ύψος τους και με αποφασιστικές επιθέσεις στο τέλος καθάρισε την υπόθεση νίκη για το τελικό 79-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79

