Μπαρτζώκας: «Κάθε φορά μας βρίζουν εδώ, κάποιοι δεν σέβονται τίποτα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καυτηρίασε τη συμπεριφορά οπαδών του Πανιωνίου εναντίον της ομάδας του και του ιδίου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Γλυφάδα, με αφορμή και το επεισόδιο που είχε ο Εβάν Φουρνιέ με έναν οπαδό στα court seats.

«Όσο χαλαρός κι αν είμαι, ερχόμαστε κάθε φορά σε αυτό το γήπεδο και μας βρίζουν. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα, είτε κινδυνεύει ο Πανιώνιος είτε όχι. Είναι κάτι που κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ακόμη και στα court seats είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Όταν ήμουν στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και τη δεύτερη βγήκαμε τρίτοι. Και συμβαίνει αυτό που ακούτε όλοι», τόνισε αναφερόμενος στα υβριστικά συνθήματα που ακούγονταν εναντίον του.

Για την εμφάνιση της ομάδας του είπε: «Είχαμε σειρά αγώνων και υπήρχε κόπωση πνευματική και σωματική, ενώ έχουμε και δύο αγώνες μπροστά μας για την Ευρωλίγκα. Είμαστε τέσσερις νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Έπρεπε να βάλουμε τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ και τον Μόρις, που δεν είχαν καμία ομαδική προπόνηση. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε».

