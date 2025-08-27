Αταμάν: «Δείξαμε σε όλη την Ευρώπη ποιοι είμαστε»

Η Τουρκία συνέτριψε την Λετονία μέσα στη Ρίγα με διαφορά 20 πόντων και ο Εργκίν Αταμάν δεν θα μπορούσε να είναι πιο ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.



Οι Τούρκοι σούταραν με 60% από το τρίποντο και με πρώτο σκόρερ τον Τζέντι Όσμαν κέρδισαν 93-73 στην Λετονία, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να αναφέρει: «Νομίζω ότι όταν παίζεις εκτός έδρας, η αρχή είναι πολύ σημαντική.

Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ καλά το παιχνίδι με εξαιρετική άμυνα, κινούσαμε την μπάλα, μέσα και έξω, και πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μόνο στο τελευταίο μέρος της δεύτερης περιόδου κάναμε μερικά. Η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ήταν επίσης σημαντική. Δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολα σουτ.Νομίζω ότι παίξαμε. Μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Νομίζω ότι δείξαμε σε όλη την Ευρώπη ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες σε αυτό το τουρνουά. Πριν από το παιχνίδι, είδα ότι όλοι θεωρούσαν τηφαβορί. Αλλά είπα στους παίκτες μου ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα και το δείξαμε αυτό στο γήπεδο. Τώρα, είναι σημαντικό να παίξουμε το ίδιο μπάσκετ και στα υπόλοιπα παιχνίδια».

