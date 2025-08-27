Λογαριασμός
«Με 6 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 20% στην Αλμερία ο Ταλίς»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέφερε τις λεπτομέρειες για την επικείμενη μεταγραφή του Ταλίς στην Αλμερία

Ταλίς

Μπορεί το όνομά του να έπαιξε για καιρό στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Ταλίς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και την Αλμερία.

Μάλιστα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του επικείμενου deal της Παλμέιρας με τους Ισπανούς, κάνοντας λόγο για ποσό της τάξης των έξι εκατομμυρίων ευρώ, με τους Βραζιλιάνους να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Ο νεαρός σέντερ φορ θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του μακριά από την πατρίδα του, έχοντας ξεχωρίσει στα τμήματα υποδομής της «βερντάο», έχοντας επίσης δύο γκολ σε 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

