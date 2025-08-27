Δεύτερος στο επί κοντώ στον τελικό του Diamond League στίβου που διεξάγεται Τετάρτη, Πέμπτη στη Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος στο Παρίσι ξεπέρασε τα 6 μέτρα με την τρίτη του προσπάθεια στην ελβετική πόλη πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.



Ο Καραλής απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες του στα 6,10, αλλά έγινε για 12η φορά εξάρης μέσα στο 2025. Ο 25χρονος άφησε τα 5,50, ξεπέρασε με τη δεύτερη στα 5,65, άφησε τα 5,80 και στα 5,90 έμεινε μαζί με τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν και τον Σαμ Κέντρικς.

Στα 5.90, ο «Μανόλο» πέρασε με την πρώτη. Στα 6 μέτρα, ο Καραλής απέτυχε και με το δεύτερο άλμα του, αλλά πέρασε με το τρίτο. Τα 6.10 αποδείχτηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο και για τον Καραλή και για τον Ντουπλάντις, με αμφότερους να ρίχνουν τον πήχη και στις τρεις προσπάθειες και τον Σουηδό να παίρνει την πρωτιά λόγω καλύτερων προηγούμενων προσπαθειών.



Τα υπόλοιπα διαμάντια της πρώτης μέρας έκαναν δικά τους η Αμερικανίδα Κέιτι Μουν στο επί κοντώ με 4.82, η Αυστραλέζα Νίκολα Ολισλάγκερς στο ύψος με ρεκόρ Ωκεανίας, 2.04, η Καναδή Σάρα Μίτον στη σφαιροβολία με 20.67 κι ο Αμερικανός Τζο Κόβακς στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών με 22.46.

