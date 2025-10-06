Ολυμπιακός: Το παλεύει για Λάρισα και Βαρκελώνη ο Ροντινέι

Σε φάση αποθεραπείας βρίσκεται ο Ροντινέι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Ο Βραζιλιάνος μπακ-χαφ του Ολυμπιακού ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, καθώς πρόκειται για σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ο 33χρονος άσος θέλει να εκμεταλλευτεί τη διακοπή του πρωταθλήματος για να ενισχύσει τη φυσική του κατάσταση και στόχος είναι να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το διάστημα των εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Ρέτσος έμεινε εκτός των κλήσεων της Εθνικής Ελλάδας για τα ματς με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10), καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις από τον αγώνα με την Άρσεναλ. Ο διεθνής στόπερ δεν αγωνίστηκε ούτε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενώ θα συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα στο Ρέντη μέχρι να επανέλθει.

Όσον αφορά τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν θα ενισχύσει την Εθνική Ουκρανίας στα προσεχή παιχνίδια με Ισπανία και Αζερμπαϊτζάν. Ο 28χρονος φορ παραμένει στην Ελλάδα για να συνεχίσει προπονήσεις και να βρει τον απαιτούμενο ρυθμό ενόψει της επανέναρξης της Stoiximan Super League και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Τέλος, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ζήτησε αλλαγή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων. Οι εξετάσεις θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

