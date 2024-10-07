Asteras AKTOR: Τελειώνει ο Μακελελέ, πάει για Γιαννίκη

Mετά από μόλις τρία παιχνίδια στο τιμόνι του Asteras AKTOR, ο Κλοντ Μακελελέ θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.



Η διοίκηση των Αρκάδων είναι δυσαρεστημένη από κάποιες επιλογές του Γάλλου προπονητή, αλλά και το κλίμα που έχει δημιουργήσει στα αποδυτήρια. Έτσι μετά από μόλις 23 μέρες, ο άλλοτε σπουδαίος μέσος που ήρθε να αντικαταστήσει τον Μίλαν Ράσταβατς θα φύγει και αυτός, όντας... αήττητος, αφού είχε δύο ισοπαλίες και μία νίκη.

Φαβορί για τη θέση του είναι-, ο, με τον 44χρονο προπονητή που έχει εργαστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα και ΑΕΚ να ετοιμάζεται για επιστροφή στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο εργάζεται στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας με την Μόναχο 1860.

