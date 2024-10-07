Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της Λας Πάλμας ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Λας Πάλμας για να αντικαταστήσει τον Λουίς Καριόν στην τεχνική ηγεσία

Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της Λας Πάλμας ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ

Μέρες, ίσως και ώρες, φαίνεται πως μετρά ο Λουίς Μιγκέλ Καριόν στην τεχνική ηγεσία της Λας Πάλμας, με τον Ισπανό προπονητή να πληρώνει το «μάρμαρο» της κάκιστης εκκίνησης της ομάδας στη φετινή La Liga.

Το γεγονός ότι οι νησιώτες βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τρεις βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές στο ισπανικό πρωτάθλημα (0-3-6), αλλά και η πρόσφατη ήττα εντός έδρας ήττα από τη Θέλτα και ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με εννέα παίκτες (!), φαίνεται πως θα οδηγήσουν την ομάδα στην άμεση αλλαγή προπονητή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Λας Πάλμας για τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.

Υπενθυμίζουμε πως ο 43χρονος Ισπανός προπονητής βρίσκεται χωρίς ομάδα από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» μετά από μόλις πέντε μήνες παρουσίας του στον Πειραιά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark