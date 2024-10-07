Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της Λας Πάλμας ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ

Μέρες, ίσως και ώρες, φαίνεται πως μετρά ο Λουίς Μιγκέλ Καριόν στην τεχνική ηγεσία της Λας Πάλμας, με τον Ισπανό προπονητή να πληρώνει το «μάρμαρο» της κάκιστης εκκίνησης της ομάδας στη φετινή La Liga.



Το γεγονός ότι οι νησιώτες βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τρεις βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές στο ισπανικό πρωτάθλημα (0-3-6), αλλά και η πρόσφατη ήττα εντός έδρας ήττα από τη Θέλτα και ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με εννέα παίκτες (!), φαίνεται πως θα οδηγήσουν την ομάδα στην άμεση αλλαγή προπονητή.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Λας Πάλμας για τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.



Υπενθυμίζουμε πως ο 43χρονος Ισπανός προπονητής βρίσκεται χωρίς ομάδα από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» μετά από μόλις πέντε μήνες παρουσίας του στον Πειραιά.

🧐 Los dos nombres que suenan fuerte para suplir a Luis Carrión



October 7, 2024

