Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ - Με κόσμο το ντέρμπι με ΠΑΟΚ

Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Έχοντας κληθεί σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για υβριστικό πανό που κρεμάστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ ανέμενε την απόφαση της επιτροπής.
Αυτή εκδόθηκε λοιπόν τη Δευτέρα και ήταν η επιβολή προστίμου από την επιτροπή, το οποίο φτάνει στις 20.000 ευρώ.
Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού της έδρας και η «Ένωση» θα υποδεχθεί σε γεμάτη OPAP Arena τον ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.