Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ - Με κόσμο το ντέρμπι με ΠΑΟΚ

Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.



Έχοντας κληθεί σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για υβριστικό πανό που κρεμάστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ ανέμενε την απόφαση της επιτροπής.

Αυτή εκδόθηκε λοιπόν τη Δευτέρα και ήταν η επιβολήαπό την επιτροπή, το οποίο φτάνει στιςΚατά συνέπεια,θέμα αποκλεισμού της έδρας και η «Ένωση» θα υποδεχθεί σεOPAP Arena τονμετά τη διακοπή.

