«Καυτός» σε Πορτογαλία και Ευρώπη συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Στο παιχνίδι της Μπενφίκα στην έδρα της Σάντα Κλάρα ο Έλληνας φορ βρήκε για μια ακόμη φορά δίχτυα.

GOLOOOO PAVLIDIS QUI OUVRE LE SCORE ÇA FAIT 1-0 POUR BENFICA ❤️🦅 pic.twitter.com/ooczvIHcGs — SL Benfica 🇫🇷 (@SLBenficaFr_) February 13, 2026

Αξιοποιώντας μια σέντρα του Τόμας Αραούχο στο 16’, άνοιξε το σκορ με ωραία κοντινή κεφαλιά για τους «αετούς».

Αυτό ήταν το 20ο γκολ του 27χρονου επιθετικού στο πορτογαλικό πρωτάθλημα (όπου παραμένει πρώτος σκόρερ), ενώ μετράει συνολικά 28 τέρματα πλέον σε όλες τις διοργανώσεις.

