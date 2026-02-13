Λογαριασμός
Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης, «κόλλησε» το 28ο φετινό του γκολ - Δείτε βίντεο

Βρήκε δίχτυα σε ένα ακόμη ματς της Μπενφίκα ο Έλληνας φορ, άνοιξε το σκορ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντα Κλάρα - Πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας

Βαγγέλης Παυλίδης

«Καυτός» σε Πορτογαλία και Ευρώπη συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Στο παιχνίδι της Μπενφίκα στην έδρα της Σάντα Κλάρα ο Έλληνας φορ βρήκε για μια ακόμη φορά δίχτυα.

Αξιοποιώντας μια σέντρα του Τόμας Αραούχο στο 16’, άνοιξε το σκορ με ωραία κοντινή κεφαλιά για τους «αετούς».

Αυτό ήταν το 20ο γκολ του 27χρονου επιθετικού στο πορτογαλικό πρωτάθλημα (όπου παραμένει πρώτος σκόρερ), ενώ μετράει συνολικά 28 τέρματα πλέον σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Πορτογαλία Βαγγέλης Παυλίδης
