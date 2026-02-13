Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατί ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε πρόταση συνεργασίας σε... ρεπόρτερ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε εντυπωσιασμένος από συγκεκριμένα πράγματα που άκουγε από ρεπόρτερ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής και του πρότεινε να τον προσθέσει στο επιτελείο του

Πεπ Γκουαρδιόλα

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα περίμενε ν' ακούσει ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ενόψει του ματς Κυπέλλου της Σίτι κόντρα στη Σάλφορντ, αλλά ο τρόπος που τοποθετήθηκε συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ενθουσίασε τον Καταλανό κόουτς των «πολιτών».

Ο Καταλανός προπονητής, μόλις άκουσε τον ρεπόρτερ να του λέει για τα σημεία του αγωνιστικού χώρου όπου θα κυκλοφορεί καλύτερα η μπάλα και θα καταφέρνει η Σίτι να φτιάχνει ευκαιρίες για γκολ αντί να... μπλέκει με πολλά κορμιά, τον αποθέωσε.

«Θέλεις να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου;» του είπε αρχικά, προτού τον αποκαλέσει εκπληκτικό κι εκείνος του αναφέρει πως αποτελεί έμπνευση για εκείνον.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πεπ Γκουαρδιόλα ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark