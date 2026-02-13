Έπειτα από 12 παρουσίες ως All-Star, 21 αγωνιστικές περιόδους μόχθου, λάμψης και επιτευγμάτων στα παρκέ, 6μιση χρονιές σε δυο διαφορετικές θητείες στους Κλίπερς και μένοντας στη συνείδηση του κόσμου ως ένας εκ των κορυφαίων point guard στην ιστορία, ο Κρις Πολ αποχαιρετά το μπάσκετ.

Ο CP3, όπως μένει στην ιστορία του μαγικού κόσμου του NBA, κλείνει μια καριέρα που ήταν τέτοια για Hall of Fame.

Εννιά φορές είχε συμπεριληφθεί στους καλύτερους αμυντικούς, 5 φορές ήταν ο κορυφαίος σε ασίστ, το 2005-2006 ήταν ο Rookie of the Year και ασφαλώς ήταν παρών στην επετειακή ομάδα των legends για τα 75 χρόνια του NBA.

«Αυτό ήταν! Έπειτα από 21 χρόνια αφήνω το μπάσκετ. Για πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή, δεν έχω την απάντηση και αυτό είναι κάτι που προφανώς θα ξενίζει και τον κόσμο γύρω μου. Είμαι γεμάτος από ευγνωμοσύνη και χαρά. Το μπάσκετ, ως άθλημα, θα παραμείνει στο DNA μου, παρά το γεγονός πως η ταμπέλα του “παίκτη του NBA” θα πάψει να υφίσταται.

Είμαι σε αυτό τον κόσμο για περισσότερη από τη μισή ζωή μου, σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Είναι τρελό και τώρα που το λέω αυτό! Ήταν μια τεράστια ευλογία το μπάσκετ για τη ζωή μου και το απήλαυσα» έγραψε στην ανακοίνωση της απόσυρσής του.

