Συνέχισε από εκεί που το άφησε το 2025 ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο κορυφαίος Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε με χατ-τρικ τις υποχρεώσεις του με τη φανέλα της Μπενφίκα για το νέο έτος, καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης με 3-1 κόντρα στην Εστορίλ, με το ένα από τα τρία γκολ να είναι παγκόσμιας κλάσης. Αυτό είναι το τρίτο φετινό χατ-τρικ του Παυλίδη με την Μπενφίκα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Δείτε το τρομερό σκάψιμο της μπάλας που κάνει για το 2-0 στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου:

O suspeito do costume 🕵️‍♂️ a tirar o chapéu 😌



Qual foi a tua reação a este golo de Pavlidis? 🇬🇷



📹BTV pic.twitter.com/XpALvbIA5I — Liga Portugal (@ligaportugal) January 3, 2026

Τα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης κύλησαν σε απόλυτη ισορροπία, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες στιγμές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Σταδιακά, όμως, οι «αετοί» της Λισαβόνας ανέβασαν ρυθμό, πήραν τον έλεγχο και στο 34’ άνοιξαν το σκορ χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός συνέχισε να είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του γηπέδου και στο 45+4’, αφού κέρδισε τη μονομαχία με τον αντίπαλό του, εκτέλεσε με ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ, γράφοντας το 2-0. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μείωσαν σε 2-1 με τον Καρβάλιο, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για τη συνέχεια.

Στο δεύτερο μέρος, παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι είχαν ορισμένες καλές στιγμές για να ισοφαρίσουν, είδαν τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει για τρίτη φορά στο 80' για το 3-1, απλοποιώντας την υπόθεση νίκη.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μουρίνιο επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα και με 39 βαθμούς παραμένει τρείς βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Σπόρτινγκ. Από την άλλη, η Εστορίλ, παρά την ήττα, διατηρείται στην μέση του βαθμολογικού πίνακα με 20 βαθμούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.