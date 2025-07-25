Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Στον… αστερισμό του MVP Κέντρικ Ναν

Μεταγραφική... βόμβα ο Σορτς, «γλυκά» τα σενάρια για Βαλαντσιούνας, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε και θα έχει τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης στο ρόστερ του

παο

Ο Παναθηναϊκός για ακόμα ένα καλοκαίρι ταράζει… τα ευρωπαϊκά νερά με τις μεταγραφικές του κινήσεις. Ο καλύτερος playmaker της περασμένης σεζόν, Τι Τζέι Σορτς, ήρθε στο Τριφύλλι για να προστεθεί σε μία… super team. Πλέον η περιφέρεια των «πράσινων» περνάει σε άλλο επίπεδο και το δίδυμο του Κέντρικ Ναν με τον Σορτς… τρομάζει. 

Πηγή: skai.gr

