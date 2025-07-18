Μία τεράστια μεταγραφή, ενδεικτική της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ομάδας, φαίνεται να ολοκληρώνει ο Άρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Eurohoops, η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέσπασε την υπογραφή του Μπριν Φορμπς, πρώην NBAer με πάνω από 400 παιχνίδια στη λίγκα και ένα «δαχτυλίδι» με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Τη σεζόν 2020-21 έπαιξε στα «ελάφια» και μέτρησε 10 πόντους κατά μέσο όρο με 45% στα τρίποντα στη regular season, αλλά και 6,6 πόντους σε 14 λεπτά συμμετοχής στα playoffs, που έφεραν την ομάδα στην κορυφή του NBA. Είναι γενικότερα γνωστός για το τρομερό του μακρινό σουτ.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί, πως ο 31χρονος έχασε τη θέση του στη λίγκα μετά τις διαδοχικές καταγγελίες εις βάρος του για σωματική βία εις βάρος συντρόφων του, τον Φλεβάρη του 2023 και τον ίδιο μήνα του 2024. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έπαιξε στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ τώρα φαίνεται πως θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

