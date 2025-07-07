Λογαριασμός
Συμφώνησε με Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ ο Άρης

Έτοιμος να επιστρέψει στον Άρη ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 28χρονο γκαρντ

Έφτασε σε συμφωνία με τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ ο Άρης. Ο γεννημένος στο Οντάριο του Καναδά ομογενής 28χρονος γκαρντ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στη χώρα μας μετά από την παρουσία του στο Περιστέρι τη σεζόν 2023-24 και έχοντας περάσει από Χάποελ Χολόν (Ισραήλ) και Βαρέζε (Ιταλία) τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Πλέον, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του από τον Άρη, είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το γραφειοκρατικό κομμάτι τις μεταβίβασης των μετοχών της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ στον Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λέφσκι Σόφιας και Απόλλωνα Πάτρας.

