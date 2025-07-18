Τη... λονδρέζικη κλοπή ολοκλήρωσε η Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νόνι Μαντουέκε, τον οποίο αγόρασαν από την Τσέλσι με το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Άγγλο εξτρέμ να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο.

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Νόνι Μαντουέκε στην ομάδα. Ο Νόνι είναι ένας συναρπαστικός και δυναμικός νεαρός παίκτης, με τις επιδόσεις και τους αριθμούς του τις τελευταίες σεζόν να είναι σταθερά υψηλής ποιότητας. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ακραίους επιθετικούς στην Premier League.

Στα μόλις 23 του χρόνια, ο Νόνι φέρνει ήδη εμπειρία από το συλλογικό και διεθνές ποδόσφαιρο και γνωρίζει πολύ καλά την Premier League. Έχοντας δει από κοντά την ποιότητα των επιδόσεων του Noni τις τελευταίες σεζόν, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα ενταχθεί στην ομάδα μας.

Ο Νόνι εντάσσεται στην ομάδα μας με γνωστούς συμπαίκτες του στην Αγγλία και άλλους παίκτες που γνωρίζει. Θα νιώσει αμέσως σαν στο σπίτι του. Η άφιξή του θα βελτιώσει πραγματικά την ομάδα μας - είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που τον έχουμε εδώ. Από όλους μας, καλώς ήρθες στην οικογένειά σου», ανέφερε ο Μικέλ Αρτέτα για τη μεταγραφή του Άγγλου.

Στον περίπου 1,5 χρόνο που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τσέλσι, ο Μαντουέκε μέτρησε 92 εμφανίσεις με 20 γκολ και 9 ασίστ, ενώ είναι και διεθνής με την Αγγλία.

