Η λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά - Εκτός ο Ελίασον

Τη λίστα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League δήλωσε η ΑΕΚ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε εκτός τους παίκτες που έχει κόψει (σσ. Σιμάνσκι, Μήτογλου, Πάολο Φερνάντες), τον Λαμέλα αλλά και τον Ελίασον.

Ο τελευταίος μάλιστα δεν αγωνίστηκε ούτε στο χθεσινό φιλικό με την Ομόνοια στην «OPAP Arena», με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάντως, είναι δεδομένο πως ένας ξένος θα έμενε εκτός, αφού στη λίστα της UEFA δηλώνονται μέχρι 17.



Κάπως έτσι, δηλώθηκαν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι μικροί Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.



Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Χρυσόπουλος, Ρέλβας, Μουκουντί, Οντουμπάτζο, Βίντα, Πενράις, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Μαρσιάλ, Πιερό, Ζίνι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.