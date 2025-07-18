Το όνομα του Γιώργου Βαγιαννίδη επέστρεψε στα μεταγραφικά ρεπορτάζ της Έβερτον. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ και την «κρούση» της Αταλάντα, ο νεαρός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, φέρεται πως βρίσκεται στα «ραντάρ» των «ζαχαρωτών» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Independent», ο σύλλογος του Λίβερπουλ είναι αποφασισμένος να κινηθεί δυναμικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, με τη νέα διοίκηση της ομάδας να είναι πρόθυμη να ρίξει στην αγορά 150 εκατομμύρια λίρες για την ενίσχυσή της!

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στη λίστα του Ντέιβιντ Μόγες για το δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο 23χρονος Έλληνας διεθνής, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα - αν όχι το μεγαλύτερο - περιουσιακό στοιχείο του «τριφυλλιού».

Παρ' όλα αυτά, στο εν λόγω άρθρο ξεκαθαρίζεται πως η Σπόρτινγκ αναμένεται να πιέσει για τη μεταγραφή του Βαγιαννίδη, τονίζοντας πως οι Πορτογάλοι παραμένουν αυτή την στιγμή το Νο.1 φαβορί.

