Αποχώρησε από το Αλεξάνδρειο με σπασμένο δόντι ο Μπαλτσερόφσκι

Με τη νίκη επί του Άρη, αλλά και με νέο πρόβλημα για τον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι αποχώρησε από το Αλεξάνδρειο ο Παναθηναϊκός.



Ο Πολωνός σέντερ, που έχει τραυματιστεί στο χέρι από το παιχνίδι με την Άλμπα στο Βερολίνο (φορούσε και επίδεσμο), αποκόμισε νέο πρόβλημα, μιας και θα επιστρέψει στην Αθήνα με ένα σπασμένο δόντι, προφανώς σε κάποια δυνατή μονομαχία με παίκτη των «κιτρίνων».

Πλέον, μετά το σημερινό αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» θα στραφούν στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τιςκαι

