Έκανε τα εύκολα… δύσκολα, αλλά πάει με την ιδανική ψυχολογία στη διακοπή ο ΠΑΟΚ!



Ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στην Τούμπα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά έβγαλε γρήγορη και εξαιρετική αντίδραση, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης.



Τα «καναρίνια» προηγήθηκαν με γκολ του Τορεχόν, ενώ οι «ασπρόμαυροι» ισοφάρισαν με τον Σαμάτα -που πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ- και πήραν το προβάδισμα με υπέροχο γκολ του Ζίβκοβιτς, ο οποίος δίνει συνέχεια στην εντυπωσιακή σεζόν που κάνει φέτος.



Έτσι, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν, έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση με 23 βαθμούς και στο -2 από τον πρωτοπόρο, Παναθηναϊκό, ενώ ο Παναιτωλικός παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με έξι πόντους με τον Βόλο.



Στην επιστροφή μετά τη διακοπή, οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό (26/11, 17:30), ενώ ο Παναιτωλικός έχει πολύ δύσκολη αποστολή στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό (25/11, 17:30).



Στο μυαλό των προπονητών:



Με αρκετές αλλαγές παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου, το 4-2-3-1, όμως, δεν άλλαξε. Ο Κοτάρσκι παρέμεινε στην εστία, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης επέστρεψε στο βασικό σχήμα μετά το ματς με τον ΟΦΗ, έχοντας δίπλα του τον Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας και αριστερά τον Ράφα Σοάρες, ενώ δεξιά τον Ζόαν Σάστρε.



Το δίδυμο της μεσαίας γραμμής απαρτιζόταν από τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ στη μεσοεπιθετική τριάδα θέση πήραν οι Ζίβκοβιτς δεξιά, ενώ ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε ως επιτελικός μέσος, με τον Τόμας Μουργκ στα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης επιλέχτηκε ο Αλί Σαμάτα.



Να σημειωθεί, πάντως, ότι μέσα στο ματς ο Ρουμάνος άλλαζε το σύστημα σε 4-3-3 με τον Μεϊτέ ως αμυντικό χαφ και εσωτερικούς τους Οζντόεφ και Μουργκ, ενώ στα δυο άκρα τους Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς.



Στην αντίπερα όχθη, ο Γιάννης Πετράκης για τον Παναιτωλικό διατήρησε τον Καπίνο κάτω από τα δοκάρια, με πεντάδα στην άμυνα τους Λιάβα, Μαλή, Μπρούνο Ντουάρτε, Μλάντεν και Τορεχόν. Αμυντικός χαφ ο Πέρεθ, με εσωτερικούς τους Φρεντερίκο Ντουάρτε και Χατζηθεοδωρίδη. Ο Σενγκέλια κινούταν πιο μπροστά, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ζοάο Πέδρο.



Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει στο 2’ την πρώτη καλή στιγμή! Ωραία σέντρα του Σάστρε στα δεξιά, ο Σαμάτα πήδηξε δυνατά, έπιασε την κεφαλιά, η οποία πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Καπίνο. Ο Παναιτωλικός στο 6’ προσπάθησε να απειλήσει με ένα γύρισμα του Σενγκέλια στην περιοχή, αλλά σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ, με τους φιλοξενούμενους να βασίζουν τις επιθέσεις τους, κυρίως, από τη δεξιά πλευρά με τον Τορεχόν, ο οποίος είχε πολλά ανεβάσματα στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού.



Στο 14’ ο «δικέφαλος του Βορρά» έφτασε κοντά στο γκολ, αφού σε ένα φάουλ από καλό σημείο ο Οζντόεφ ανέλαβε την εκτέλεση, ο Ρώσος προχώρησε σε εξαιρετική εκτέλεση, η οποία βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Καπίνο. Μάλιστα, στην επόμενη φάση και στην πρώτη τους καλή στιγμή τα «καναρίνια» άνοιξαν το σκορ! Συγκεκριμένα, στο 20’ η επίθεση ξεκίνησε τα δεξιά και την κακή απομάκρυνση του Σάστρε, αλλά μεταφέρθηκε στα αριστερά, ο Ντουάρτε έβγαλε τη σέντρα, ο Ζίβκοβιτς έχασε τον Τορεχόν, ο οποίος βγήκε στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε με πλασέ την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.



Παρόλα αυτά, το γκολ που δέχτηκαν οι «ασπρόμαυροι» φαίνεται ότι τους έκανε… καλό. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού στη συνέχεια πάτησαν το πόδι στο γκάζι, ανέβασαν σε υψηλά επίπεδα την πίεση τους και κυριάρχησαν! Μάλιστα, στο 20’ ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία, καθώς ο Ζίβκοβιτς είδε τον Κωνσταντέλια στην περιοχή, που πάσαρε στον Σάστρε, με τον Ισπανό να κάνει ωραίο γύρισμα και ο Σαμάτα με φανταστικό τακουνάκι ισοφάρισε σε 1-1. Τρία λεπτά αργότερα (29’) ο Τανζανός βρήκε, ξανά, το δρόμο προς τα δίχτυα, ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε μετά από εξέταση του VAR, αφού ο Οζντόεφ που τον τροφοδότησε ήταν σε θέση οφσάιντ.





Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνέχισε να βρίσκεται με ευκολία στην περιοχή του Παναιτωλικού, βγάζοντας εξαιρετική αντίδραση μετά το γκολ που δέχτηκε. Έτσι, το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου να έρθει και κάτι τέτοιο συνέβη στο 36’! Ο Σάστρε μοίρασε στον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος διένυσε μέτρα με την μπάλα και έβγαλε την σέντρα που πήρε περίεργη τροχιά, ο Καπίνο αιφνιδιάστηκε και είδε την μπάλα να χτυπάει, αρχικά, στο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-1.



Έτσι σε διάστημα δέκα λεπτών (26’-36’) οι Θεσσαλονικείς βρήκαν δυο γκολ, γύρισαν «τούμπα» την κατάσταση που ήταν εις βάρους τους και είχαν τον ρόλο του οδηγού στο ματς. Στο τελευταίο διάστημα του πρώτου μέρους ο Ντουάρτε (42’) επιχείρησε ένα σουτ από καλό σημείο, αλλά πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια, με τους γηπεδούχους στο 44’ να ζητάνε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή του Λιάβα σε διπλό μαρκάρισμα του στους Μιχαηλίδη και Ράφα Σοάρες. Στις καθυστερήσεις ο Οζντόεφ δεν έκανε καλό τελείωμα στην περιοχή από ωραίο γύρισμα του Σοάρες, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ κυρίαρχο και μπροστά στο σκορ (2-1).



Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους το σύνολο του Γιάννη Πετράκη προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές και να πιέσει ψηλά και στο 51’ δεν εκμεταλλεύτηκε μια αναμπουμπούλα στην περιοχή των γηπεδούχων, που δημιουργήθηκε από μια ασταθής απομάκρυνση του Κοτάρσκι.



Από εκεί και πέρα το παιχνίδι πήγε στις σκληρές μονομαχίες και τη δύναμη, χωρίς οι δυο ομάδες να φτάνουν σε τελικές προσπάθειες με καλές προϋποθέσεις. Στο 73’ ο Μεϊτέ έκανε κακή κεφαλιά σε ένα σημείο που δεν επιτρέπονται λάθη, αλλά ο Πέδρο δεν αξιοποίησε το «δώρο» και το σουτ που επιχείρησε πέρασε μακριά άουτ από την εστία του Κοτάρσκι. Στο 79’ μια έμπνευση του Κωνσταντέλια δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ στο 81’ του σουτ του Πέρες κατέληξε στα χέρια του Κοτάρσκι.



Στα τελευταία λεπτά του ματς ο Παναιτωλικός κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου φάνηκε σαν να έχασαν τις θέσεις και τη συγκέντρωσή τους, με τα «καναρίνια», όμως, να μην βρίσκουν την καλή στιγμή που θα τους οδηγούσε στην ισοφάριση. Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα της λήξης βρήκε τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη και να πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη διακοπή.



MVP: Ο Σαμάτα παίρνει τον τίτλο του κορυφαίου, πραγματοποιώντας κόντρα στον Παναιτωλικό την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έχει την πρώτη καλή στιγμή του ματς, σκοράρει με εξαιρετικό τακουνάκι, ενώ βρήκε δίχτυα και για δεύτερη φορά, αλλά ο Οζντόεφ ήταν σε θέση οφσάιντ. Γενικότερα, ήταν «μπελάς» στην άμυνα των «καναρινιών» με πίεση και κινήσεις όταν δεν είχε την μπάλα.



Η σφυρίχτρα: Σωστά ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ του Σαμάτα για οφσάιντ στον Οζντόεφ, αλλά ο Τσιάρας θα μπορούσε να είχε αποβάλει τον Λιάβα στη φάση του 44ου λεπτού που κάνει δυο άγαρμπα μαρκαρίσματα στους Ράφα Σοάρες και Μιχαηλίδη.



Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Οζντόεφ (76’ Σβαμπ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς (90’ Βιεϊρίνια), Κωνσταντέλιας, Μουργκ (64’ Ντεσπόντοφ), Σαμάτα (76’ Τόμας).



Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαλής (60’ Οικονόμου), Ντουάρτε, Μλάντεν, Λιάβας (46’ Μαυρίας), Ντουάρτε, Πέρες, Χατζηθεοδωρίδης (73’ Ντίαζ), Τορεχόν, Σενγκέλια, Πέδρο (74’ Ξενιτίδης).



Διαιτητής: Τσιάρας

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Χριστακόγλου

Τέταρτος: Κατσικογιάννης

VAR: Διαμαντόπουλος

AVAR: Απτσόγλου

