Μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η ΑΕΚ χαμογέλασε ξανά, καθώς επικράτησε 3-0 της Λαμίας εντός έδρας και επέστρεψε στις νίκες πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων.



Άξιο αναφοράς πως και οι τρεις σκόρερ, Λιβάι, Αραούχο και Μάνταλος σημείωσαν τα πρώτα τους φετινά γκολ στη Stoiximan Super League, με τους ηττημένους από τη μεριά τους να βγάζουν διάθεση και να έχουν μπόλικες καλές ευκαιρίες για γκολ.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-4-2 ο Ματίας Αλμέιδα, που είχε ξανά διαθέσιμο τον Στάνκοβιτς και επέλεξε Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς και Μοχαμάντι στην άμυνα. Στα χαφ βρέθηκαν οι Σιμάνσκι, Πινέδα, Ελίασον και Γκατσίνοβιτς, με Αραούχο και Γκαρσία στην επίθεση.



Με 4-4-2 πορεύτηκε και ο Λεωνίδας Βόκολος. Στο τέρμα βρέθηκε ο Κοσέλεφ, με Σιμόν, Παπαδόπουλο, Τζανετόπουλο και Σίντκλεϊ στην άμυνα. Στα χαφ έπαιξαν οι Μαρτίνεθ, Σλίβκα, Σαντάνα και Αμαράλ, ενώ την επίθεση οι Τσιλούλης και Καρλίτος.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήθελαν ένα γρήγορο γκολ για να... ξεκλειδώσουν το ματς και το βρήκαν, με τον Λιβάι να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό τέρμα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο 10ο λεπτό!



Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους νταμπλούχους να είναι πιο άνετοι, με την επόμενη καλή φάση πάντως να αργεί.



Συγκεκριμένα, ήρθε στο 31’, όταν ο Γκατσίνοβιτς έκανε την εντυπωσιακή κούρσα από τα αριστερά και βρήκε τον Γκαρσία, ο οποίος όμως έστειλε ελάχιστα άουτ την μπάλα από κοντά.



Αντιθέτως, ο Αραούχο ήταν πιο εύστοχος στο 36’, όταν έπιασε το ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ, που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το 2-0.



Η πρώτη καλή στιγμή από πλευράς Λαμίας σημειώθηκε στο 40’, με τον Καρλίτος να επιχειρεί να αιφνιδιάσει τον Στάνκοβιτς με μακρινό σουτ, το οποίο ωστόσο πέρασε λίγο άουτ.

Ένα δίλεπτο αργότερα, η Ένωση άγγιξε το 3-0, με τον Κοσέλεφ να σταματά την κεφαλιά του Ελίασον μετά από λόμπα του Αραούχο.



Οι παίκτες του Βόκολου μπήκαν στο δεύτερο μέρος με διάθεση να ψάξουν το γκολ και κατάφεραν να δημιουργήσουν μερικά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, υστερώντας όμως στην τελική πάσα.



Μια κεφαλιά του Σαντάνα μετά από κόρνερ στο 63’ αποτέλεσε εύκολη λεία για τον Στάνκοβιτς, με τον ρυθμό ακολούθως να πέφτει.



Η Λαμία έφτασε μια ανάσα από το γκολ στο 89’, όταν ο Τόσιτς είχε κεφαλιά ελάχιστα άουτ από πλεονεκτική θέση, ωστόσο τελικά η ομάδα που κατάφερε να βρει δίχτυα ήταν ξανά η Ένωση.



Στο 90+2’ ο Μάνταλος ανετράπη από τον Παπαδόπουλο αμέσως μετά από σουτ που απέκρουσε ο Κοσέλεφ, με αποτέλεσμα να δοθεί πέναλτι, που αξιοποίησε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός για το 3-0.



MVP: Σε ένα ματς όπου δεν ξεχώρισε κάποιος ιδιαίτερα, θα δώσουμε τον τίτλο του MVP στον Σέρχιο Αραούχο. Ο Αργεντινός ήταν ορεξάτος και πέτυχε το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, κάνοντας συνολικά γεμάτη εμφάνιση.



Η.. σφυρίχτρα: Ήσυχο βράδυ για τον Τσέτσιλα, που δεν χρειάστηκε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση. Σωστά δόθηκε το πέναλτι στις καθυστερήσεις για την ανατροπή του Μάνταλου.



Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων



ΑΕΚ (Μ. Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ (62’ Μάνταλος), Βίντα, Κάλενς, Μοχαμάντι (77’ Πήλιος), Σιμάνσκι, Πινέδα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς (69’ Πισάρο), Αραούχο (69’ Τσούμπερ), Γκαρσία (69’ Πόνσε)

Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Μουκουντί, Μήτογλου, Φαν Βέερτ



Λαμία (Λ. Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ (46’ Τόσιτς) Αμαράλ, Σαντάνα, Σλίβκα (83’ Τσιλιανίδης), Μαρτίνεθ (73’ Λόνγκο), Τσιλούλης (46’ Τζανδάρης), Καρλίτος (73’ Μάλτσι)

Στον πάγκο: Χατζηεμμανουήλ, Κορνέζος, Στάνκο, Παούλαβετς



Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κόλλιας

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Βεργέτης, Στεφανής

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.