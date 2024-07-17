Λογαριασμός
Aποχαιρέτισε την Μαρσέιγ ο Ομπαμεγιάνγκ-Πάει Σαουδική Αραβία

O Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ αποχωρεί από τη Μαρσέιγ και πάει στην Αλ Καντσίγια της Σαουδικής Αραβίας

Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ

Αντίο στην Μαρσέιγ μετά από μια σεζόν είπε ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Ο 35χρονος Γκαμπονέζος φορ έχει συμφωνήσει με την Αλ-Καντισίγια της Σαουδικής Αραβίας για διετές συμβόλαιο.

Στη μοναδική του χρονιά στην Μασσαλία είχε 30 γκολ σε 51 εμφανίσεις. «Σας ευχαριστώ για μια χρονιά γεμάτη έντονα συναισθήματα. Μαρσέιγ για πάντα, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ!», αναφέρει σε βίντεο με το οποίο αποχαιρετά τη γαλλική ομάδα ο «Όμπα».

Πηγή: sport-fm.gr

