Τέλος από τη Μακάμπι ο Κλίβελαντ

Παρελθόν από τη Μακάμπι αποτελεί ο Αντόνιους Κλίβελαντ. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ (1,96μ.) αποχωρεί μετά από έναν χρόνο από την ομάδα του Τελ Αβίβ, καθώς δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν για τον δεύτερο χρόνο συνεργασίας. Έτσι μετά και την αποχώρηση αυτή ο Ζασιέλ Ριβέρο θα είναι ο μοναδικός από τους ξένους που θα παραμείνουν στο ρόστερ.
Φέτος είχε 5,4 πόντους (αλλά με μόλις 27% στα τρίποντα), 1,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 14 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
🙏 @ac_uno1 pic.twitter.com/C5qQI43JhS— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱 (@MaccabiTLVBC) July 17, 2024
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.