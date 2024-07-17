Τέλος από τη Μακάμπι ο Κλίβελαντ

Παρελθόν από τη Μακάμπι αποτελεί ο Αντόνιους Κλίβελαντ. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ (1,96μ.) αποχωρεί μετά από έναν χρόνο από την ομάδα του Τελ Αβίβ, καθώς δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν για τον δεύτερο χρόνο συνεργασίας. Έτσι μετά και την αποχώρηση αυτή ο Ζασιέλ Ριβέρο θα είναι ο μοναδικός από τους ξένους που θα παραμείνουν στο ρόστερ.

Φέτος είχε 5,4 πόντους (αλλά με μόλις 27% στα τρίποντα), 1,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 14 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

