Πρόσφατα, σε ένα ανώνυμο γκάλοπ μεταξύ παικτών του NBA, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ψηφίστηκε από πολυάριθμους συναδέλφους του ως ο πιο υπερεκτιμημένος παίκτης στη λίγκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται πως το πήρε προσωπικά, καθώς με καταπληκτικές εμφανίσεις στα playoffs, οδήγησε τους Ιντιάνα Πέισερς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους Τελικούς Περιφέρειας, με σπουδαίες προκρίσεις κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας της Ανατολής, Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Hali fkn hooping!!!! Where the lames who said he was overrated??!! Quiet as hell. That boy NICE and even more someone everyone would love to play with! 🧠 🏀 @mindthegamepod — LeBron James (@KingJames) May 14, 2025

Το μεγαλύτερο κατόρθωμα, όμως, του Χαλιμπέρτον, είναι πως έχει με το μέρος του έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Συγκεκριμένα, μετά την πρόκριση των Πέισερς, κόντρα μάλιστα στους αγαπημένους του «Καβς», ο «βασιλιάς» έκανε ένα αποθεωτικό ποστάρισμα στο «X» για τον «Hali» και αναρωτήθηκε πού βρίσκονται όλοι αυτοί που τον έλεγαν υπερεκτιμημένο.

«Ο “Χάλι” παίζει γ@μ@το μπάσκετ!!! Πού είναι όλοι αυτοί οι γελοίοι που τον έλεγαν υπερεκτιμημένο; Αυτός ο τύπος είναι καλός και σίγουρα όλοι θα λάτρευαν να παίζουν μαζί του», έγραψε συγκεκριμένα ο ΛεΜπρόν, που έπαιξε μαζί με τον Χαλιμπέρτον στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στα φετινά playoffs, ο Χαλιμπέρτον μετράει 17,5 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 9,3 ασίστ κατά μέσο όρο, πετυχαίνοντας πολλά κρίσιμα σουτ και στις δύο σειρές που έχουν δώσει μέχρι τώρα οι Πέισερς. Η ομάδα της Ιντιάνα περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Νικς-Σέλτικς, με τους Νεοϋορκέζους να προηγούνται 3-1 στη σειρά.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.