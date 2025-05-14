Λογαριασμός
«Forever our Captain»: Η συγκινητική mini movie του Παναθηναϊκού για τον Ζέκα

Ο Παναθηναϊκός ετοίμασε μία mini movie για τον Ζέκα, με τον Πορτογάλο να κάνει έναν απολογισμό της καριέρας του και πρώην συμπαίκτες του να αναφέρονται σε αυτόν με συγκινητικά λόγια

Ζέκα

Λίγες μέρες πριν, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Κάρλος Ζέκα, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του.

Μάλιστα, για να τιμήσουν τον Πορτογάλο, ο οποίος έκανε κοντά στις 300 εμφανίσεις με την πράσινη φανέλα, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ετοίμασαν γι' αυτόν μία mini movie με πολύ συγκινητικό περιεχόμενο.

Πράγματι, στο πλαίσιο του εκτενούς βίντεο, ο Ζέκα κάνει έναν απολογισμό της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, ενώ διάφοροι πρώην συμπαίκτες του μιλούν γι' αυτόν με αποθεωτικά λόγια και δίνουν... backstage της συνεργασίας τους.

Στο βίντεο μίλησε πρώτος ο Φώτης Ιωαννίδης και στη συνέχεια οι Σεμπάστιαν Λέτο, Δημήτρης Κουρμπέλης, Μάρκους Μπεργκ, Λουκ Στιλ, Νάνο, Τάσος Λαγός, Λούκας Βιγιαφάνιες, Σωτήρης Νίνης, Ορέστης Καρνέζης, καθώς ο φροντιστής Νεκτάριος Διαμαντάκος και ο επιμελητής της ομάδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

