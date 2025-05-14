«Forever our Captain»: Η συγκινητική mini movie του Παναθηναϊκού για τον Ζέκα

Λίγες μέρες πριν, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Κάρλος Ζέκα, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του.



Μάλιστα, για να τιμήσουν τον Πορτογάλο, ο οποίος έκανε κοντά στις 300 εμφανίσεις με την πράσινη φανέλα, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ετοίμασαν γι' αυτόν μία mini movie με πολύ συγκινητικό περιεχόμενο.

Πράγματι, στο πλαίσιο του εκτενούς βίντεο, ο Ζέκα κάνει έναν απολογισμό της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, ενώ διάφοροι πρώην συμπαίκτες του μιλούν γι' αυτόν με αποθεωτικά λόγια και δίνουν... backstage της συνεργασίας τους.



Στο βίντεο μίλησε πρώτος ο Φώτης Ιωαννίδης και στη συνέχεια οι Σεμπάστιαν Λέτο, Δημήτρης Κουρμπέλης, Μάρκους Μπεργκ, Λουκ Στιλ, Νάνο, Τάσος Λαγός, Λούκας Βιγιαφάνιες, Σωτήρης Νίνης, Ορέστης Καρνέζης, καθώς ο φροντιστής Νεκτάριος Διαμαντάκος και ο επιμελητής της ομάδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου.



Δείτε το βίντεο:

