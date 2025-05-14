ΑΕΚ: Επαφή Ριμπάλτα με Φαν Μπόμελ και Μορένο!

Λίγη ώρα αφότου ο Βιθέντε Μορένο ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Οσασούνα και ενώ το όνομά του έχει «παίξει» για τον πάγκο της ΑΕΚ, το ρεπορτάζ… τρέχει! Όπως προκύπτει, λοιπόν, ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει ψηλά στη λίστα του τον Βαλενθιάνο προπονητή, αλλά και τον Μαρκ Φαν Μπόμελ, με τους οποίους, μάλιστα, ήδη ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης έχει μιλήσει!

Από την πλευρά του Μορένο, ωστόσο, όπως τόνισε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, μεταφέροντας τα τελευταία νέα, δεν επιβεβαιώνεται η επαφή από τον μάνατζέρ του. Είτε γιατί δεν θέλει να βγει προς τα έξω το οτιδήποτε για την ώρα είτε απλά γιατί δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, αφού φαίνεται πως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτόν και άλλες ισπανικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αμφότεροι είναι ψηλά στη λίστα Ριμπάλτα, με τον Φαν Μπόμελ, μάλιστα, να παρουσιάζεται ότι «ταιριάζει» πολύ στην ΑΕΚ και σε αυτό, που ψάχνει η διοίκησή της για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος εποχής με τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο Φαν Μπόμελ, φυσικά, είναι γνωστός της ΑΕΚ από τις αναμετρήσεις με την Αντβέρπ προ διετίας. Σήμερα, ο 48χρονος Ολλανδός τεχνικός είναι ελεύθερος, καθώς αποχώρησε πριν από τη βελγική ομάδα μέσα στη χρονιά λόγω εσωτερικών θεμάτων, που είχε ο σύλλογος. Δεδομένα έχει γίνει επαφή μαζί του και ίσως υπάρξει και άλλη. Όπως, επίσης, θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα στη λίστα, η οποία είναι, όμως, μικρή.

Καταλαβαίνει κανείς ότι οι εξελίξεις «τρέχουν» και άμεσα θα οριστικοποιηθούν. Άλλωστε, το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα, η ΑΕΚ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα έχει βρει τον «εκλεκτό» για το χτίσιμο της νέας ομάδας.

